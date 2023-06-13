Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер ЛНЗ: «Понимали, что нужно забить гол на выезде»
Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 03:42 |
131
0

Тренер ЛНЗ: «Понимали, что нужно забить гол на выезде»

Александр Ковпак прокомментировал ничью с «Ингульцом»

13 июня 2023, 03:42 |
131
0
Тренер ЛНЗ: «Понимали, что нужно забить гол на выезде»
УПЛ

Главный тренер черкасского ЛНЗ Александр Ковпак прокомментировал ничью с «Ингульцом» в первом переходном матче.

«Мы ехали в Петрово играть на победу. Первые минуты вышли у нас нервные, мы пропустили очень опасный момент. Нам понадобилось немного времени, чтобы адаптироваться к сопернику. Футболисты «Ингульца» неплохо действовали на правом фланге, у нас там появлялись свободные зоны. После того как мы адаптировались, смогли и сами проводить контратаки. У нас были неплохие фланговые атаки, где-то не хватило конечной фазы. Потом был второй тайм и это уже не в первый раз, когда с первых минут появляются опасные моменты у наших ворот и нам забивают. Правый защитник не разобрался. Там нужно было выбивать мяч. Так получилось, что игрок «Ингульца» вошел в штрафную и отдал неплохую передачу. Но ребята молодцы, не опустили руки и начали нагнетать. Понимали, что на выезде нужно забить гол, потому что согласно регламенту выездной гол также может сыграть какую-нибудь роль. У нас были хорошие контратаки. В принципе, как мы и ожидали, все будет решаться в нашей домашней встрече.

В любом случае нам нужно будет усиливаться. Считаю, что мы ни в чем не уступали соперникам. Если выйдем в Премьер-лигу, нужно усиление почти в каждой линии. Необходимо подключать опыт и молодость. В Премьер-лиге скорости больше, мяч быстрее ходит. Видно, что «Ингулец» не один год играет в Премьер-лиге, футболисты спокойно принимали мяч. Наши ребята немного нервничали и во многих моментах спешили. Но они адаптировались и выровняли игру. Ребята заслужили то, чтобы мы не проиграли на выезде».

По теме:
Три брата Эспозито в один день проиграли ключевые матчи за разные команды
Владислав ЛУПАШКО: «Должны играть до последнего»
ВИДЕО. Ингулец и ЛНЗ сыграли вничью в первом переходном матче
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ингулец переходные матчи ЛНЗ Черкассы Ингулец - ЛНЗ Александр Ковпак
Источник YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший в обеих командах. Цыганков получил оценку за матч Германия - Украина
Футбол | 12 июня 2023, 21:45 10
Лучший в обеих командах. Цыганков получил оценку за матч Германия - Украина
Лучший в обеих командах. Цыганков получил оценку за матч Германия - Украина

Виктор оформил дубль

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 12 июня 2023, 17:00 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
Бокс | 12.06.2023, 11:23
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
Мбаппе сообщил ПСЖ, что не будет использовать опцию продления контракта
Футбол | 13.06.2023, 00:23
Мбаппе сообщил ПСЖ, что не будет использовать опцию продления контракта
Мбаппе сообщил ПСЖ, что не будет использовать опцию продления контракта
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Футбол | 12.06.2023, 22:46
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
11.06.2023, 04:55 8
Футбол
На фронте погиб 25-летний волейболист клуба высшей лиги
На фронте погиб 25-летний волейболист клуба высшей лиги
11.06.2023, 01:39
Волейбол
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
11.06.2023, 07:23 4
Бокс
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса современности
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса современности
12.06.2023, 10:40 18
Бокс
Драма в серии пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧМ по socca
Драма в серии пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧМ по socca
11.06.2023, 14:34 1
Другие виды
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
12.06.2023, 10:08 26
Футбол
Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
11.06.2023, 15:05 103
Футбол
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
12.06.2023, 21:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности