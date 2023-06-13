Тренер ЛНЗ: «Понимали, что нужно забить гол на выезде»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Александр Ковпак прокомментировал ничью с «Ингульцом» в первом переходном матче.

«Мы ехали в Петрово играть на победу. Первые минуты вышли у нас нервные, мы пропустили очень опасный момент. Нам понадобилось немного времени, чтобы адаптироваться к сопернику. Футболисты «Ингульца» неплохо действовали на правом фланге, у нас там появлялись свободные зоны. После того как мы адаптировались, смогли и сами проводить контратаки. У нас были неплохие фланговые атаки, где-то не хватило конечной фазы. Потом был второй тайм и это уже не в первый раз, когда с первых минут появляются опасные моменты у наших ворот и нам забивают. Правый защитник не разобрался. Там нужно было выбивать мяч. Так получилось, что игрок «Ингульца» вошел в штрафную и отдал неплохую передачу. Но ребята молодцы, не опустили руки и начали нагнетать. Понимали, что на выезде нужно забить гол, потому что согласно регламенту выездной гол также может сыграть какую-нибудь роль. У нас были хорошие контратаки. В принципе, как мы и ожидали, все будет решаться в нашей домашней встрече.

В любом случае нам нужно будет усиливаться. Считаю, что мы ни в чем не уступали соперникам. Если выйдем в Премьер-лигу, нужно усиление почти в каждой линии. Необходимо подключать опыт и молодость. В Премьер-лиге скорости больше, мяч быстрее ходит. Видно, что «Ингулец» не один год играет в Премьер-лиге, футболисты спокойно принимали мяч. Наши ребята немного нервничали и во многих моментах спешили. Но они адаптировались и выровняли игру. Ребята заслужили то, чтобы мы не проиграли на выезде».