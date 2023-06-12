Йонас ХОФМАНН: «Мы были расстроены очень, очень ненужными голами»

В понедельник, 12 июня, в Бремене на Везерштадионе прошел товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины (3:3).

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Вингер немецкой сборной Йонас Хофманн прокомментировал игру так:

«Мы были расстроены очень, очень ненужными голами, которые мы пропустили. Мы бы хотели победить, но 3:3 – хороший результат, учитывая обстоятельства».

Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.