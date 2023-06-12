Чемпионат Европы12 июня 2023, 23:35 | Обновлено 12 июня 2023, 23:58
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Йонас ХОФМАНН: «Мы были расстроены очень, очень ненужными голами»
Для сборной Германии игра против Украины стала юбилейной 1000-й в истории
12 июня 2023, 23:35 | Обновлено 12 июня 2023, 23:58
442
0
В понедельник, 12 июня, в Бремене на Везерштадионе прошел товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины (3:3).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вингер немецкой сборной Йонас Хофманн прокомментировал игру так:
«Мы были расстроены очень, очень ненужными голами, которые мы пропустили. Мы бы хотели победить, но 3:3 – хороший результат, учитывая обстоятельства».
Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.
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