Кевин ТРАПП: «Германия играет хорошо, но наказывает себя ошибками»

В понедельник, 12 июня, в Бремене на Везерштадионе прошел товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины (3:3).

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Вратарь немецкой сборной Кевин Трапп прокомментировал игру так:

«Это очень раздражает, потому что мы пропустили голы из-за мелких ошибок. В принципе, мы играем хорошо, но наказываем себя ошибками».

Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.