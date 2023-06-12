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Чемпионат Европы
12 июня 2023, 23:17 | Обновлено 12 июня 2023, 23:21
549
0

Кевин ТРАПП: «Германия играет хорошо, но наказывает себя ошибками»

Товарищеский матч между сборными Германии и Украины завершился вничью

12 июня 2023, 23:17 | Обновлено 12 июня 2023, 23:21
549
0
Кевин ТРАПП: «Германия играет хорошо, но наказывает себя ошибками»
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 12 июня, в Бремене на Везерштадионе прошел товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины (3:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вратарь немецкой сборной Кевин Трапп прокомментировал игру так:

«Это очень раздражает, потому что мы пропустили голы из-за мелких ошибок. В принципе, мы играем хорошо, но наказываем себя ошибками».

Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.

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товарищеские матчи сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина Кевин Трапп
Источник Немецкий футбольный союз
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