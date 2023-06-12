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Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2023, 22:53 | Обновлено 12 июня 2023, 23:00
274
0

Автором первого гола года сборной Украины стал Виктор Цыганков

Легионер забил премьерный мяч национальной дружины 9-й раз в истории

12 июня 2023, 22:53 | Обновлено 12 июня 2023, 23:00
274
0
Автором первого гола года сборной Украины стал Виктор Цыганков
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Девятый раз в истории автором премьерного гола года сборной Украины стал легионер – хавбек испанской «Жироны» Виктор Цыганков, на 19-й минуте поразивший ворота Германии. Причем отличился он первым уже во второй раз. В 2019 году Виктор, будучи тогда игроком «Динамо», сделал голевой почин в гостевом матче национальной дружины с Люксембургом в отборочном турнире чемпионата Европы – 3:1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки зарубежных клубов, забивавшие первый мяч года сборной Украины

Дата

Ранг

Игрок

Клуб

Соперник

Мин.

Счет

26.04.2000

ТМ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан

Болгария (г)

55’

1:0

29.03.2003

ЧЕ

Андрей ВОРОНИН

Майнц

Испания (д)

11’

2:2

07.02.2007

ТМ

Максим КАЛИНИЧЕНКО

Спартак М

Израиль (г)

72’

1:1

25.05.2010

ТМ

Александр АЛИЕВ

Локомотив М

Литва (д)

10’

4:0

11.06.2017

ЧМ

Евгений КОНОПЛЯНКА

Шальке

Финляндия (г)

51’

2:1

23.03.2018

ТМ

Артем КРАВЕЦ

Кайсериспор

Сауд. Аравия (н)

32’

1:1

03.09.2020

ЛН

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Вест Хэм

Швейцария (д)

14’

2:1

01.06.2022

ЧМ

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Вест Хэм

Шотландия (г)

33’

3:1

12.06.2023

ТМ

Виктор ЦЫГАНКОВ

Жирона

Германия (г)

19’

3:3

ЧМ – отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ – отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН – Лига наций; ТМ – товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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