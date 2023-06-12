Автором первого гола года сборной Украины стал Виктор Цыганков

Девятый раз в истории автором премьерного гола года сборной Украины стал легионер – хавбек испанской «Жироны» Виктор Цыганков, на 19-й минуте поразивший ворота Германии. Причем отличился он первым уже во второй раз. В 2019 году Виктор, будучи тогда игроком «Динамо», сделал голевой почин в гостевом матче национальной дружины с Люксембургом в отборочном турнире чемпионата Европы – 3:1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки зарубежных клубов, забивавшие первый мяч года сборной Украины

Дата Ранг Игрок Клуб Соперник Мин. Счет 26.04.2000 ТМ Андрей ШЕВЧЕНКО Милан Болгария (г) 55’ 1:0 29.03.2003 ЧЕ Андрей ВОРОНИН Майнц Испания (д) 11’ 2:2 07.02.2007 ТМ Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак М Израиль (г) 72’ 1:1 25.05.2010 ТМ Александр АЛИЕВ Локомотив М Литва (д) 10’ 4:0 11.06.2017 ЧМ Евгений КОНОПЛЯНКА Шальке Финляндия (г) 51’ 2:1 23.03.2018 ТМ Артем КРАВЕЦ Кайсериспор Сауд. Аравия (н) 32’ 1:1 03.09.2020 ЛН Андрей ЯРМОЛЕНКО Вест Хэм Швейцария (д) 14’ 2:1 01.06.2022 ЧМ Андрей ЯРМОЛЕНКО Вест Хэм Шотландия (г) 33’ 3:1 12.06.2023 ТМ Виктор ЦЫГАНКОВ Жирона Германия (г) 19’ 3:3

ЧМ – отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ – отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН – Лига наций; ТМ – товарищеский матч.