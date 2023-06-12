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Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2023, 22:47 | Обновлено 12 июня 2023, 22:52
927
2

Поединок Германии и Украины стал юбилейным для обеих команд

Немцы провели 1000-й матч в истории, украинцы - 300-й

12 июня 2023, 22:47 | Обновлено 12 июня 2023, 22:52
927
2
Поединок Германии и Украины стал юбилейным для обеих команд
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок с Германией (3:3) стал 300-м в официальной биографии сборной Украины. Юбилейную цифру составили 85 матчей в чемпионатах мира, 74 - в чемпионатах Европы, 15 – в Лиге наций, 10 – в международных турнирах и 116 товарищеских встреч. Под руководством 18 тренеров в баталиях с командами из 72-х стран пяти континентов наша национальная дружина одержала в общей сложности 134 победы, 85 игр завершила вничью, 80 проиграла, 413 мячей забила, 302 пропустила. В рядах сборной было задействовано 264 полевых игроков, 84 из которых отметились взятием ворот соперников, и 29 голкиперов, представлявших в главной команде страны 29 украинских и 90 зарубежных клубов.

Матч в Бремене оказался юбилейным и для сборной Германии, которая провела 1000-й поединок в истории. На международной арене немцы дебютировали 5 апреля 1908 года. И, как украинцы, премьерную игру запороли, потерпев в Базеле поражение от Швейцарии - 3:5. Что, впрочем, не помешало им в дальнейшем стать одной из самых титулованных команд планеты. 4 раза Германия выигрывала чемпионаты мира, 3 – чемпионаты Европы, 1 - Кубок конфедераций. А общий баланс бундестима составляет на сегодня 578 побед, 207 ничьих, 214 поражений (мячи 2250-1174).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи сборной Украины

Матч

Дата

Ранг

Город

Соперник

Счет

Тренер Украины

1-й

29.04.1992

ТМ

Ужгород

Венгрия

1:3

Виктор ПРОКОПЕНКО

50-й

31.03.1999

ЧЕ

Киев

Исландия

1:1

Йожеф САБО

100-й

06.06.2004

ТМ

Сен-Дени

Франция

0:1

Олег БЛОХИН

150-й

19.11.2008

ТМ

Днепропетровск

Норвегия

1:0

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

200-й

07.06.2013

ЧМ

Подгорица

Черногория

4:0

Михаил ФОМЕНКО

250-й

06.09.2018

ЛН

Угерске-Градиште

Чехия

2:1

Андрей ШЕВЧЕНКО

300-й

12.06.2023

ТМ

Бремен

Германия

3:3

Сергей РЕБРОВ

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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terhoha
Ляховецький проснись. 300 матчів ми пройшли до німців. Дивись статистику, а не придумуй різну хрінь. 
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