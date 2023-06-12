Поединок Германии и Украины стал юбилейным для обеих команд
Немцы провели 1000-й матч в истории, украинцы - 300-й
Поединок с Германией (3:3) стал 300-м в официальной биографии сборной Украины. Юбилейную цифру составили 85 матчей в чемпионатах мира, 74 - в чемпионатах Европы, 15 – в Лиге наций, 10 – в международных турнирах и 116 товарищеских встреч. Под руководством 18 тренеров в баталиях с командами из 72-х стран пяти континентов наша национальная дружина одержала в общей сложности 134 победы, 85 игр завершила вничью, 80 проиграла, 413 мячей забила, 302 пропустила. В рядах сборной было задействовано 264 полевых игроков, 84 из которых отметились взятием ворот соперников, и 29 голкиперов, представлявших в главной команде страны 29 украинских и 90 зарубежных клубов.
Матч в Бремене оказался юбилейным и для сборной Германии, которая провела 1000-й поединок в истории. На международной арене немцы дебютировали 5 апреля 1908 года. И, как украинцы, премьерную игру запороли, потерпев в Базеле поражение от Швейцарии - 3:5. Что, впрочем, не помешало им в дальнейшем стать одной из самых титулованных команд планеты. 4 раза Германия выигрывала чемпионаты мира, 3 – чемпионаты Европы, 1 - Кубок конфедераций. А общий баланс бундестима составляет на сегодня 578 побед, 207 ничьих, 214 поражений (мячи 2250-1174).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи сборной Украины
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер Украины
|
1-й
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Ужгород
|
Венгрия
|
1:3
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
50-й
|
31.03.1999
|
ЧЕ
|
Киев
|
Исландия
|
1:1
|
Йожеф САБО
|
100-й
|
06.06.2004
|
ТМ
|
Сен-Дени
|
Франция
|
0:1
|
Олег БЛОХИН
|
150-й
|
19.11.2008
|
ТМ
|
Днепропетровск
|
Норвегия
|
1:0
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
200-й
|
07.06.2013
|
ЧМ
|
Подгорица
|
Черногория
|
4:0
|
Михаил ФОМЕНКО
|
250-й
|
06.09.2018
|
ЛН
|
Угерске-Градиште
|
Чехия
|
2:1
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
300-й
|
12.06.2023
|
ТМ
|
Бремен
|
Германия
|
3:3
|
Сергей РЕБРОВ
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
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