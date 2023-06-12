Поединок Германии и Украины стал юбилейным для обеих команд

Поединок с Германией (3:3) стал 300-м в официальной биографии сборной Украины. Юбилейную цифру составили 85 матчей в чемпионатах мира, 74 - в чемпионатах Европы, 15 – в Лиге наций, 10 – в международных турнирах и 116 товарищеских встреч. Под руководством 18 тренеров в баталиях с командами из 72-х стран пяти континентов наша национальная дружина одержала в общей сложности 134 победы, 85 игр завершила вничью, 80 проиграла, 413 мячей забила, 302 пропустила. В рядах сборной было задействовано 264 полевых игроков, 84 из которых отметились взятием ворот соперников, и 29 голкиперов, представлявших в главной команде страны 29 украинских и 90 зарубежных клубов.

Матч в Бремене оказался юбилейным и для сборной Германии, которая провела 1000-й поединок в истории. На международной арене немцы дебютировали 5 апреля 1908 года. И, как украинцы, премьерную игру запороли, потерпев в Базеле поражение от Швейцарии - 3:5. Что, впрочем, не помешало им в дальнейшем стать одной из самых титулованных команд планеты. 4 раза Германия выигрывала чемпионаты мира, 3 – чемпионаты Европы, 1 - Кубок конфедераций. А общий баланс бундестима составляет на сегодня 578 побед, 207 ничьих, 214 поражений (мячи 2250-1174).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи сборной Украины

Матч Дата Ранг Город Соперник Счет Тренер Украины 1-й 29.04.1992 ТМ Ужгород Венгрия 1:3 Виктор ПРОКОПЕНКО 50-й 31.03.1999 ЧЕ Киев Исландия 1:1 Йожеф САБО 100-й 06.06.2004 ТМ Сен-Дени Франция 0:1 Олег БЛОХИН 150-й 19.11.2008 ТМ Днепропетровск Норвегия 1:0 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 200-й 07.06.2013 ЧМ Подгорица Черногория 4:0 Михаил ФОМЕНКО 250-й 06.09.2018 ЛН Угерске-Градиште Чехия 2:1 Андрей ШЕВЧЕНКО 300-й 12.06.2023 ТМ Бремен Германия 3:3 Сергей РЕБРОВ

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.