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Чемпионат Европы
12 июня 2023, 22:46 | Обновлено 12 июня 2023, 23:02
9069
7

Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика

Украинский хавбек собирается сыграть на молодежном Евро-2023 U-21

12 июня 2023, 22:46 | Обновлено 12 июня 2023, 23:02
9069
7
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик собирается сыграть за Украину на чемпионате Европы среди молодежи до 21 года, чтобы улучшить свою форму к следующему сезону.

Пока точно неизвестно, будет ли Мудрик включен в состав сборной Украины на Евро-2023 U-21, который начнется 21 июня, но в «Челси» поддержали решение украинского футболиста.

Желание Мудрика сыграть за сборную команду U-21 шокировало нового главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино из Аргентины, который официально приступит к работе с «синими» 1 июля.

В январе «Челси» подписал Мудрика за огромную сумму в 70 млн евро + 30 млн евро бонусами. Однаку 22-летнему футболисту потребовалось время, чтобы адаптироваться к английскому футболу, и большую часть второй половины сезона он провел на скамейке запасных.

Национальная команда Украины, которая находится в той же группе, что и Англия, готовится к отборочным играм чемпионата Европы против Северной Македонии и Мальты, и Мудрик 12 июня отыграл товарищеский матч против Германии.

Несмотря на то, что он находится в главной команде, Мудрик имеет право выступить за команду U-21 на Евро-2023 в Румынии и Грузии. Ранее он провел 16 матчей за сборную U-21.

Сыграв относительно мало минут во второй половине сезона в «Челси», Мудрик считает, что игра за сборную Украины U-21 может помочь ему найти ритм в критический момент. Михаил, несомненно, станет одной из главных звезд турнира.

У Мудрика уже было две недели отпуска после окончания сезона «Челси», а финал U-21 состоится 8 июля. Значит у Михаила все еще будет свободное время перед предсезонным туром его клуба по США, даже если Украина U-21 пройдет весь путь.

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Источник The Telegraph
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Комментарии 7
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Archie FireLion
Журналістика на рівні бездарності. Де посилання, цитата чи ще якийсь факт його "шокованості"? 
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+2
Skillz
Чмудрілке вже 23й рік йде, а він все за ю21 грати збирається, в Європі потенційно зіркові футболісти вже в 18-19 років за основну збірну на мундіалях грають і результат дають. Ну нічого, скоро і до Почеттіно дійде що Пудрілка за 100млн - це fraud of the century
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+2
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Allegro_Barbaro
Шокувало в хорошому розумінні, чи в поганому?)
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+1
Сергей Долина
Мудрику 22 з половиною років, грати в такому віці за молодіжку, смішно.
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0
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