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Чемпионат Европы
12 июня 2023, 19:37 | Обновлено 12 июня 2023, 20:45
2646
1

Автогол Рюдигера. Мудрик пробил неточно, помог рикошет, Украина впереди

Вторую в матче голевую передачу с фланга сделал Александр Тымчик

12 июня 2023, 19:37 | Обновлено 12 июня 2023, 20:45
2646
1
Автогол Рюдигера. Мудрик пробил неточно, помог рикошет, Украина впереди
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе проходит товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.

Сине-желтые на 23-й минуте матча вышли вперед (2:1). Михаил Мудрик с убийственной позиции пробил неточно, но помог рикошет от Антонио Рюдигера. Вторую в матче голевую передачу с фланга сделал Александр Тымчик.

ГОЛ! 1:2. Антонио Рюдигер, 23 мин (автогол)

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Источник Sport.ua
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terhoha
Мудрика з поля нах. Рівень 2 ліги УПЛ. Довбика тоже з поля. 
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