Автогол Рюдигера. Мудрик пробил неточно, помог рикошет, Украина впереди

В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе проходит товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины.

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Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.

Сине-желтые на 23-й минуте матча вышли вперед (2:1). Михаил Мудрик с убийственной позиции пробил неточно, но помог рикошет от Антонио Рюдигера. Вторую в матче голевую передачу с фланга сделал Александр Тымчик.

ГОЛ! 1:2. Антонио Рюдигер, 23 мин (автогол)