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  4. Максим ХЛАНЬ: «Шаблий уверял, что через год Заря продаст меня в Европу»
Украина. Премьер лига
12 июня 2023, 21:37 | Обновлено 12 июня 2023, 21:48
890
1

Максим ХЛАНЬ: «Шаблий уверял, что через год Заря продаст меня в Европу»

Хавбек «Зари» рассказал о невыполненных обещаниях агента

12 июня 2023, 21:37 | Обновлено 12 июня 2023, 21:48
890
1
Максим ХЛАНЬ: «Шаблий уверял, что через год Заря продаст меня в Европу»
ФК Заря Луганск. Максим Хлань

20-летний полузащитник луганской «Зари» Максим Хлань прокомментировал конфликтную ситуацию с известным агентом Вадимом Шаблием. Хавбек находится на грани ухода из клуба.

«Я заключил контракт с «Зарей» в январе 2021 года. В том трансфере участвовал агент Вадим Шаблий. Не как мой агент, а от имени «Зари». Он обещал, что я буду постоянно иметь игровую практику в основе, для этого клуб и покупает меня у «Карпат».

Уверял, что через год «Заря» продаст меня в Европу, давал другие обещания, финансовые, которые я не буду озвучивать. Но ничего этого не произошло. И тут снова мне дают те же обещания и контракт на пять лет.

Понятно, что я отказался от такого длительного контракта... Дело не в том, что я хочу в Европу, как говорил Шаблий в интервью. Дело в том, что клуб и его представитель не были последовательными в своих действиях ранее. Поэтому я не был готов на пять лет связывать себя с «Зарей», - сказал Хлань.

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Вадим Шаблий Максим Хлань Заря Луганск
Источник Украинский футбол
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odiniznashih
Чтобы а Европу уехать, надо что-то в Украине показать было.
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