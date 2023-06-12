ХЛАНЬ: «Сказали, что не буду играть, пока не подпишу контракт на 5 лет»

Полузащитник «Зари» Максим Хлань рассказал о причинах конфликта с руководством луганского клуба. Хавбек, начиная с марта, не попадал в заявку команды на матчи украинской Премьер-лиги.

«Контракт с «Зарей» был рассчитан до конца этого года, и мне предложили подписать новый контракт на пять лет. Я сказал, что не против продления контракта с клубом, но на более короткий срок. Мне сказали, что я не буду играть, пока не подпишу с клубом контракт на пять лет. Так и вышло.

Я направил в клуб заявление о расторжении контракта с 8 июня. Официально. Мой адвокат рекомендовал мне провести переговоры с Зарей, чтобы дать возможность клубу цивилизованно урегулировать конфликт. Я поручил адвокату провести переговоры. Он сделал им соответствующее предложение. Сейчас слово за клубом.

Если у них будет желание урегулировать спорные вопросы, то я готов к определенному компромиссу. Если нет, то дальше будет иск о выплате клубом компенсации за нарушение моих прав и при этом клуб потеряет право на компенсацию за подготовку», – сказал Хлань.