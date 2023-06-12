Чемпионат Европы12 июня 2023, 21:15 |
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Германия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Вечером 12 июня в Бремене прошел 1000-й матч Бундестим
12 июня 2023, 21:15 |
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В понедельник, 12 июня, в Бремене на Везерштадионе прошел товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины (3:3).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.
Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва, который провел дебютный матч у руля сборной.
Германия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
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