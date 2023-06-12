В понедельник, 12 июня, в Бремене на Везерштадионе прошел товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины (3:3).

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Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва, который провел дебютный матч у руля сборной.

Германия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE