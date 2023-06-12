Франция12 июня 2023, 20:12 |
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Проблемы Бордо. Команде Игнатенко выдали техпоражение и очковый штраф
Все из-за болельщика
12 июня 2023, 20:12 |
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Федерация футбола Франции засчитала команде «Бордо» техническое поражение за матч последнего тура Лиги 2 против «Родеза». Во время игры один из фанов «Бордо» выбежал на поле и толкнул игрока соперника.
«Бордо» после решения федерации остался на 3-й позиции и новый сезон проведет в Лиге 2. Кроме того, команда украинца Даниила Игнатенко начнет чемпионат с минус одним очком.
Игнатенко в минувшем сезоне провел 36 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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