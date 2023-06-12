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  4. Проблемы Бордо. Команде Игнатенко выдали техпоражение и очковый штраф
Франция
12 июня 2023, 20:12 |
1019
1

Проблемы Бордо. Команде Игнатенко выдали техпоражение и очковый штраф

Все из-за болельщика

12 июня 2023, 20:12 |
1019
1
Проблемы Бордо. Команде Игнатенко выдали техпоражение и очковый штраф
https://sport.ua/uk/news/628696-fan-shtovhnuv-gravtsya-match-perervano-bordo-y-ignatenko-ne-viydut-do-ligi-1

Федерация футбола Франции засчитала команде «Бордо» техническое поражение за матч последнего тура Лиги 2 против «Родеза». Во время игры один из фанов «Бордо» выбежал на поле и толкнул игрока соперника.

«Бордо» после решения федерации остался на 3-й позиции и новый сезон проведет в Лиге 2. Кроме того, команда украинца Даниила Игнатенко начнет чемпионат с минус одним очком.

Игнатенко в минувшем сезоне провел 36 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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Бордо Даниил Игнатенко чемпионат Франции по футболу
Источник L'Equipe
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