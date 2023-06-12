Проблемы Бордо. Команде Игнатенко выдали техпоражение и очковый штраф

Федерация футбола Франции засчитала команде «Бордо» техническое поражение за матч последнего тура Лиги 2 против «Родеза». Во время игры один из фанов «Бордо» выбежал на поле и толкнул игрока соперника.

«Бордо» после решения федерации остался на 3-й позиции и новый сезон проведет в Лиге 2. Кроме того, команда украинца Даниила Игнатенко начнет чемпионат с минус одним очком.

Игнатенко в минувшем сезоне провел 36 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.