Филипп ЛАМ: «Немецкий футбольный союз выбрал правильного соперника»

Бывший капитан сборной Германии Филипп Лам в преддверии товарищеского матча Германия – Украина вспомнил, как приезжал в нашу страну на Евро-2012.

«Будучи капитаном сборной, я всегда считал себя представителем всей Германии. Поэтому перед турнирами я имел дело со страной-хозяйкой.

Перед поездкой на Евро-2012 я говорил о политической ситуации в Украине с немецкими журналистами. Тогда молодая демократия очутилась в опасности. То, как Виктор Янукович разобрался с Юлией Тимошенко, казалось мне очень сомнительным. Я призвал Мишеля Платини отстаивать права человека и свободу прессы в Украине. Президент УЕФА ответил, что ему наплевать на меня и он занимается футболом, а не политикой.

Тогда люди задавались вопросом, останется ли Украина демократической страной? Сегодня Украина борется за свободу Европы. Немецкий футбольный союз выбрал правильного соперника на свой тысячный матч. Футбол – хороший способ послать сигнал миру и взаимопониманию. А добиться этого с максимальным эффектом можно как раз за счет международных матчей», - написал Лам.