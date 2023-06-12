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Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2023, 19:38 | Обновлено 12 июня 2023, 19:51
1995
1

Филипп ЛАМ: «Немецкий футбольный союз выбрал правильного соперника»

Легендарный защитник – о спарринге Украины с Германией

12 июня 2023, 19:38 | Обновлено 12 июня 2023, 19:51
1995
1
Филипп ЛАМ: «Немецкий футбольный союз выбрал правильного соперника»
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Лам

Бывший капитан сборной Германии Филипп Лам в преддверии товарищеского матча Германия – Украина вспомнил, как приезжал в нашу страну на Евро-2012.

«Будучи капитаном сборной, я всегда считал себя представителем всей Германии. Поэтому перед турнирами я имел дело со страной-хозяйкой.

Перед поездкой на Евро-2012 я говорил о политической ситуации в Украине с немецкими журналистами. Тогда молодая демократия очутилась в опасности. То, как Виктор Янукович разобрался с Юлией Тимошенко, казалось мне очень сомнительным. Я призвал Мишеля Платини отстаивать права человека и свободу прессы в Украине. Президент УЕФА ответил, что ему наплевать на меня и он занимается футболом, а не политикой.

Тогда люди задавались вопросом, останется ли Украина демократической страной? Сегодня Украина борется за свободу Европы. Немецкий футбольный союз выбрал правильного соперника на свой тысячный матч. Футбол – хороший способ послать сигнал миру и взаимопониманию. А добиться этого с максимальным эффектом можно как раз за счет международных матчей», - написал Лам.

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Источник The Guardian
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Сергей Шец
Красавчик Лам! Всегда подавал пример как человек и как футболист!
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