Назарий РУСИН: «Я многому новому научился от ван Леувена»

Форвард «Зари» и сборной Украины Назарий Русин поделился впечатлениями о работе под руководством Патрика ван Леувена, которого слухи отправляют в «Шахтер».

«Патрик открыл для меня новую позицию. Помог мне правильно использовать сильные стороны. Я многому новому научился от него. С нашим тренерским штабом мы достигли большого прогресса. Я уверен, что можем достичь большего», – подчеркнул Русин.

Русин прокомментировал слухи о возможном уходе ван Леувена в «Шахтер» вместо Игора Йовичевича.

«Сейчас главным тренер «Зари» является Патрик ван Леувен, а дальше посмотрим. Это то, что я могу вам сказать на данный момент», – сказал форвард «Зари».