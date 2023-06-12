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Украина. Премьер лига
12 июня 2023, 18:41 | Обновлено 12 июня 2023, 18:51
195
0

Назарий РУСИН: «Я многому новому научился от ван Леувена»

Форвард «Зари» – о работе с нидерландским специалистом

12 июня 2023, 18:41 | Обновлено 12 июня 2023, 18:51
195
0
Назарий РУСИН: «Я многому новому научился от ван Леувена»
СК Днепр-1. Назарий Русин (слева)

Форвард «Зари» и сборной Украины Назарий Русин поделился впечатлениями о работе под руководством Патрика ван Леувена, которого слухи отправляют в «Шахтер».

«Патрик открыл для меня новую позицию. Помог мне правильно использовать сильные стороны. Я многому новому научился от него. С нашим тренерским штабом мы достигли большого прогресса. Я уверен, что можем достичь большего», – подчеркнул Русин.

Русин прокомментировал слухи о возможном уходе ван Леувена в «Шахтер» вместо Игора Йовичевича.

«Сейчас главным тренер «Зари» является Патрик ван Леувен, а дальше посмотрим. Это то, что я могу вам сказать на данный момент», – сказал форвард «Зари».

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Источник: Патрик ван Леувен в ближайшее время подпишет контракт с Шахтером
Назарий Русин Патрик ван Леувен Заря Луганск
Источник FanDay
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