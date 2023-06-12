Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Злой рок. Команды Италии проиграли четыре финала из 4-х за две недели
Италия
12 июня 2023, 18:45 | Обновлено 12 июня 2023, 19:00
509
1

Злой рок. Команды Италии проиграли четыре финала из 4-х за две недели

Итальянские коллективы провались в Европе и в мире

12 июня 2023, 18:45 | Обновлено 12 июня 2023, 19:00
509
1
Злой рок. Команды Италии проиграли четыре финала из 4-х за две недели
Getty Images/Global Images Ukraine. Микаил Файе

Молодежная сборная Италии потерпела поражение от команды Уругвая (0:1) в финальном поединке чемпионата мира U-20.

Молодежный мундиаль, напомним, минувшей ночью на 12 июня завершился в Аргентине.

Ранее, как известно, миланский «Интер» уступил 0:1 «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. До этого в финале Лиги конференций «Фиорентина» проиграла «Вест Хэму» (1:2), а в решающем поединке Лиги Европы «Рома» уступила «Севильи» (1:1 основное время, 1:4 - по пенальти).

Таким образом, представители Италии за две последние недели потерпели четыре поражения в четырех финалах крупных турниров.

Напомним, 15 июня национальная сборная Италии сыграет с командой Испании в полуфинале Лиги наций УЕФА.

По теме:
Уругвай U-20 – Италия U-20 – 1:0. Финал молодежного ЧМ. Видео гола и обзор
Саутгейт отреагировал на триумф Ман Сити в Лиге чемпионов
Итальянец из Челси. Определен лучший игрок и голеадор ЧМ среди молодежи
Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Рома Рим Интер Милан Фиорентина сборная Италии по футболу U-20
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу – приоритетный кандидат для Фенербахче на пост главного тренера
Футбол | 12 июня 2023, 13:17 8
Луческу – приоритетный кандидат для Фенербахче на пост главного тренера
Луческу – приоритетный кандидат для Фенербахче на пост главного тренера

Турецкий клуб попытается договориться о сотрудничестве с нынешним коучем «Динамо»

«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
Бокс | 12 июня 2023, 07:30 3
«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией

Украинский боксер уверен, что был лучше

Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
Другие виды | 11.06.2023, 22:00
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса соверменности
Бокс | 12.06.2023, 10:40
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса соверменности
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса соверменности
Мариус Вольф открыл счет для Германии с помощью рикошета
Футбол | 12.06.2023, 19:19
Мариус Вольф открыл счет для Германии с помощью рикошета
Мариус Вольф открыл счет для Германии с помощью рикошета
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
😞 Нажаль(((  тепер надія на Лігу націй!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Удар по печени. Как Деревянченко оказался в нокдауне в 12-м раунде
ВИДЕО. Удар по печени. Как Деревянченко оказался в нокдауне в 12-м раунде
11.06.2023, 07:05 2
Бокс
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
11.06.2023, 15:45 29
Футбол
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
11.06.2023, 07:23 4
Бокс
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
12.06.2023, 10:20 3
Теннис
Драма в серии пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧМ по socca
Драма в серии пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧМ по socca
11.06.2023, 14:34 1
Другие виды
В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
11.06.2023, 04:55 7
Футбол
Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ
Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ
11.06.2023, 06:00
Футбол
Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
11.06.2023, 15:05 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности