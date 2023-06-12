Злой рок. Команды Италии проиграли четыре финала из 4-х за две недели
Итальянские коллективы провались в Европе и в мире
Молодежная сборная Италии потерпела поражение от команды Уругвая (0:1) в финальном поединке чемпионата мира U-20.
Молодежный мундиаль, напомним, минувшей ночью на 12 июня завершился в Аргентине.
Ранее, как известно, миланский «Интер» уступил 0:1 «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. До этого в финале Лиги конференций «Фиорентина» проиграла «Вест Хэму» (1:2), а в решающем поединке Лиги Европы «Рома» уступила «Севильи» (1:1 основное время, 1:4 - по пенальти).
Таким образом, представители Италии за две последние недели потерпели четыре поражения в четырех финалах крупных турниров.
Напомним, 15 июня национальная сборная Италии сыграет с командой Испании в полуфинале Лиги наций УЕФА.
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