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Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2023, 18:00 | Обновлено 12 июня 2023, 18:11
640
1

Германия – Украина. Стали известны стартовые составы

Сергей Ребров оставил Руслана Малиновского на скамейке запасных

12 июня 2023, 18:00 | Обновлено 12 июня 2023, 18:11
640
1
Германия – Украина. Стали известны стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine

12 июня в Бремене на «Везерштадионе» состоится благотворительный товарищеский матч, в котором сборная Германии примет команду Украины.

Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

Германия: Трапп – Рюдигер, Раум, Гинтер, Киммих, Горецка, Шлоттербек, Брандт, Сане, Вольф, Фюллькруг.

Украина: Трубин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Судаков, Мудрик, Цыганков, Ярмоленко, Довбик.

Запасные: Лунин, Бущан, Соболь, Сваток, Бондарь, Конопля, Сидорчук, Игнатенко, Малиновский, Пихаленок, Зубков, Ванат.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Украина.

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Источник Sport.ua
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ANATOLY26656
Бляха,ну який Ярмоленко, крінж 
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