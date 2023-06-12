Германия – Украина. Стали известны стартовые составы
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12 июня в Бремене на «Везерштадионе» состоится благотворительный товарищеский матч, в котором сборная Германии примет команду Украины.
Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
Германия: Трапп – Рюдигер, Раум, Гинтер, Киммих, Горецка, Шлоттербек, Брандт, Сане, Вольф, Фюллькруг.
Украина: Трубин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Судаков, Мудрик, Цыганков, Ярмоленко, Довбик.
Запасные: Лунин, Бущан, Соболь, Сваток, Бондарь, Конопля, Сидорчук, Игнатенко, Малиновский, Пихаленок, Зубков, Ванат.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Украина.
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