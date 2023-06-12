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Европейская Суперлига
12 июня 2023, 14:59 | Обновлено 12 июня 2023, 15:16
1892
0

Винисиус Жуниор и Родриго поменяли номера в Реале

У «сливочных» новая «семерка»

12 июня 2023, 14:59 | Обновлено 12 июня 2023, 15:16
1892
0
Винисиус Жуниор и Родриго поменяли номера в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Пресс-служба мадридского «Реала» на официальном сайте клуба обновила игровые номера у нескольких футболистов.

Так, вингер Винисиус Жуниор теперь будет выступать под 7-м номером. Ранее под ним играл Эден Азар, которые покинул команду. В свою очередь, 20-й номер, под которым выступал бразилец, теперь принадлежит новичку мадридцев Франу Гарсии.

Также сменил игровой номер Родриго. Он получил 11-й номер после ухода Марко Асенсио.

Напомним, чемпионат Испании сезона-2022/2023 «Реал» завершил на второй позиции в турнирной таблице.

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Винисиус Жуниор Родриго Гоес Фран Гарсия Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Реал Мадрид
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