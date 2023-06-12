Винисиус Жуниор и Родриго поменяли номера в Реале
У «сливочных» новая «семерка»
Пресс-служба мадридского «Реала» на официальном сайте клуба обновила игровые номера у нескольких футболистов.
Так, вингер Винисиус Жуниор теперь будет выступать под 7-м номером. Ранее под ним играл Эден Азар, которые покинул команду. В свою очередь, 20-й номер, под которым выступал бразилец, теперь принадлежит новичку мадридцев Франу Гарсии.
Также сменил игровой номер Родриго. Он получил 11-й номер после ухода Марко Асенсио.
Напомним, чемпионат Испании сезона-2022/2023 «Реал» завершил на второй позиции в турнирной таблице.
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