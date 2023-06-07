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Европейская Суперлига
07 июня 2023, 14:36 | Обновлено 07 июня 2023, 14:49
159
0

Винисиус Жуниор стал лучшим игроком сезона в Реале

Вингер удостоен престижного признания

07 июня 2023, 14:36 | Обновлено 07 июня 2023, 14:49
159
0
Винисиус Жуниор стал лучшим игроком сезона в Реале
ФК Реал Мадрид. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» сообщил о том, что 22-летний бразилец Винисиус Жуниор признан лучшим игроком команды по итогам сезона-2022/2023.

Уроженец Рио-де-Жанейро провел в уходящей кампании 55 матчей во всех турнирах, забил 23 гола, сделал 18 ассистов.

«Я очень рад такой поддержке от фанатов. Хочу продолжать прогрессировать и развиваться, чтобы всегда демонстрировать лучшую версию себя. Надеюсь, в следующем сезоне я продолжу в том же духе и смогу помогать команде», – оценил свой успех Винисиус Жуниор.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Реал Мадрид
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