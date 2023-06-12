Дани Алвесу снова отказано в освобождении из тюрьмы

Защите бразильского футболиста Дани Алвеса вновь отказано в прошении об освобождении подзащитного из тюрьмы.

40-летний бразилец находится в заключении с января этого года. Он подозревается в изнасиловании девушки в ночном клубе и может получить в наказание до 12 лет тюрьмы.

Юристы Дани Алвеса подали апелляцию на решение от отклонении прошения об освобождении игрока, которое было принято в феврале. Она была отклонена, как и майская.

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Представители бразильца свое прошение мотивировали отсутствием риска бегства Дани Алвеса, ведь бывшая жена игрока Динора Сантана и двое их детей находятся в Барселоне, что свидетельствует о наличии семейных связей. Однако суд не счел такие аргументы убедительными.