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12 июня 2023, 14:38 | Обновлено 12 июня 2023, 14:41
574
0

Дани Алвесу снова отказано в освобождении из тюрьмы

Футболист остается в неволе

12 июня 2023, 14:38 | Обновлено 12 июня 2023, 14:41
574
0
Дани Алвесу снова отказано в освобождении из тюрьмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Защите бразильского футболиста Дани Алвеса вновь отказано в прошении об освобождении подзащитного из тюрьмы.

40-летний бразилец находится в заключении с января этого года. Он подозревается в изнасиловании девушки в ночном клубе и может получить в наказание до 12 лет тюрьмы.

Юристы Дани Алвеса подали апелляцию на решение от отклонении прошения об освобождении игрока, которое было принято в феврале. Она была отклонена, как и майская.

Представители бразильца свое прошение мотивировали отсутствием риска бегства Дани Алвеса, ведь бывшая жена игрока Динора Сантана и двое их детей находятся в Барселоне, что свидетельствует о наличии семейных связей. Однако суд не счел такие аргументы убедительными.

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Дани Алвес арест изнасилование тюрьма
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