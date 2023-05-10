Дани Алвесу отказано в освобождении из тюрьму

В очередной раз суд по делу бразильца Дани Алвеса отклонил ходатайство об освобождении футболиста под залог.

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Адвокаты бывшего игрока сборной Бразилии утверждают, что сексуальная связь между ним и девушкой в ночном клубе «Саттон», что в Барселоне, имела место по обоюдному согласию. Ко всему, было заявлено, что Дани Алвес, выйдя на свободу, пределы Испании не покинет.

Исходя из нового отказа, теперь бразилец вряд ли выйдет из тюрьмы до завершения судебного процесса. Впрочем, у защиты Дани Алвеса еще есть возможность обратиться в Апелляционный суд Барселоны.

Бывший игрок клубов «Севилья», «Барселона», «Ювентус», «ПСЖ» и других находится под стражей с 20 января этого года. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.