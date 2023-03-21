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21 марта 2023, 07:38 | Обновлено 21 марта 2023, 07:39
2322
7

Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду

Титулованный бразилец даже за решеткой наслаждается футболом

21 марта 2023, 07:38 | Обновлено 21 марта 2023, 07:39
2322
7
Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду
Instagram. Дани Алвес

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, которого обвиняют в изнасиловании девушки в ночном клубе, адаптировался к тюремным условиям и даже начал играть там в футбол.

Скандально известный футболист участвует в тюремных футбольных матчах и очень хорошо ладит с другими заключенными. Экс-игрок «Барселоны» регулярно играет в футбол с новыми товарищами и даже отличился дублем в одном из матчей.

Напомним, что 39-летнему бразильцу грозит до 12 лет тюремного заключения по делу об изнасиловании. С января экс-игрок «Барселоны» и ПСЖ находится под стражей.

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Дани Алвес
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Комментарии 7
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AndiM
Скоро за несплату податків пессі буде грати хоббіта в тюремній виставі)))
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0
zhyr
Знайшов свою команду))
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0
Умник
А онлайн был на спорт.юа?
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0
Trollface
Берет пример с Роналдиньо.
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0
виталий жалыбин
ну еще и там пару трофеев взять успеет лет за 8))
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0
UFC
Цікаво, а скільки йому голів зеки вже забили?) 
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0
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