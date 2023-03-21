Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду
Титулованный бразилец даже за решеткой наслаждается футболом
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, которого обвиняют в изнасиловании девушки в ночном клубе, адаптировался к тюремным условиям и даже начал играть там в футбол.
Скандально известный футболист участвует в тюремных футбольных матчах и очень хорошо ладит с другими заключенными. Экс-игрок «Барселоны» регулярно играет в футбол с новыми товарищами и даже отличился дублем в одном из матчей.
Напомним, что 39-летнему бразильцу грозит до 12 лет тюремного заключения по делу об изнасиловании. С января экс-игрок «Барселоны» и ПСЖ находится под стражей.
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