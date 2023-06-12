12 июня состоится товарищеский матч между сборными Украины и Германии.

Украинская национальная команда проведет поединок в желтом комплекте формы. Голкипер сборной Украины будет в зеленых цветах.

Для Украины это будет третья встреча в 2023 году. В поединках против Англии (0:2) и «Брентфорда» (2:0) украинцы также играли в желтой форме.

Матч Германия – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени. Ранее стала известна заявка украинской команды.

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ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет сборная Украины против Германии