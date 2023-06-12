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  4. Надаль впервые за 20 лет покинул первую сотню мирового рейтинга
ATP
12 июня 2023, 11:47 |
322
0

Надаль впервые за 20 лет покинул первую сотню мирового рейтинга

Рафа еще вернется

12 июня 2023, 11:47 |
322
0
Надаль впервые за 20 лет покинул первую сотню мирового рейтинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в этом году пропустил Открытый чемпионат Франции и не смог защитить прошлогодний титул. После снятия 2000 очков испанец опустился с 15 строчки рейтинга ATP на 136.

Отметим, что Рафа впервые с 14 апреля 2003 года покинул первую сотню мирового рейтинга.

По словам теннисиста, летом он играть не будет и планирует вернуться на матчи Кубка Дэвиса.

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Источник Sport.ua
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