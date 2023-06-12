Надаль впервые за 20 лет покинул первую сотню мирового рейтинга

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в этом году пропустил Открытый чемпионат Франции и не смог защитить прошлогодний титул. После снятия 2000 очков испанец опустился с 15 строчки рейтинга ATP на 136.

Отметим, что Рафа впервые с 14 апреля 2003 года покинул первую сотню мирового рейтинга.

По словам теннисиста, летом он играть не будет и планирует вернуться на матчи Кубка Дэвиса.