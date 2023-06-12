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ATP
12 июня 2023, 08:59 | Обновлено 12 июня 2023, 09:01
849
0

Рейтинг ATP. Джокович вернул статус первой ракетки мира

Эрик Ваншельбойм и Александр Брайнин обновили личные рекорды

12 июня 2023, 08:59 | Обновлено 12 июня 2023, 09:01
849
0
Рейтинг ATP. Джокович вернул статус первой ракетки мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Две последние недели мужчины провели на кортах Ролан Гаррос. Новак Джокович выиграл титул и вернул себе статус первой ракетки мира, опередив Карлоса Алькараса и Даниила Медведева.

По итогам грунтового мейджора в первую десятку вернулся Карен Хачанов, больше изменений в топ-10 нет.

Топ-10 рейтинга ATP

Три лучших украинских теннисиста немного улучшили свое положение. Алексей Крутых поднялся на 3 позиции, Виталий Сачко – на 9, Илья Марченко – на 11. Эрик Ваншельбойм и Александр Брайнин обновили личные рекорды.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Джокович тоже вышел на первое место, Хольгер Руне и Каспер Рууд улучшили свое положение.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Даниил Медведев Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Карен Хачанов Хольгер Руне Каспер Рууд
Источник Sport.ua
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