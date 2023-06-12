Рейтинг ATP. Джокович вернул статус первой ракетки мира

Две последние недели мужчины провели на кортах Ролан Гаррос. Новак Джокович выиграл титул и вернул себе статус первой ракетки мира, опередив Карлоса Алькараса и Даниила Медведева.

По итогам грунтового мейджора в первую десятку вернулся Карен Хачанов, больше изменений в топ-10 нет.

Топ-10 рейтинга ATP

Три лучших украинских теннисиста немного улучшили свое положение. Алексей Крутых поднялся на 3 позиции, Виталий Сачко – на 9, Илья Марченко – на 11. Эрик Ваншельбойм и Александр Брайнин обновили личные рекорды.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Джокович тоже вышел на первое место, Хольгер Руне и Каспер Рууд улучшили свое положение.

Чемпионская гонка ATP