Велес Сарсфилд – Аргентинос Хуниорс. Прогноз на матч чемпионата Аргентины

13 июня на «Эстадио Хосе Амальфитани» пройдет матч 20-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Велес Сарсфилд» встретится с «Аргентинос Хуниорс». Старт поединка запланирован на 03:45 по киевскому времени.

Велес Сарсфилд

Клуб - 10-кратный чемпион страны. Но, взяв в 2013-м году и Примеру, и Суперкубок страны, после этого Фортик откатился на 2-е роли. В итоге прошлый сезон принес 26-е место (3-е с конца!) - унизительное для исторического гранда. Не удивительно, что в марте тренер сменился, получилось заманить на пост опытного, даже культового Рикардо Гареки. Но и с ним ничего не наладилось. Более того, выиграв еще в 8-м туре у Сентраль Кордобы, еще и 4:0, потом получается чередовать домашние ничьи с выездными поражениями. В итоге на данный момент у команды 18 очков - всего на 1 больше, чем у замыкающего турнирную таблицу Арсенал Саранди. На сколько еще может хватить терпения руководства проекта? Впрочем, в прошлом туре наконец-то выиграли, причем сразу разгромно, 5:1.

Архентинос Хуниорс

Команда добивалась побед во многих значимых турнирах, включая и Копу Либертадорес. Но это история, частично уже давняя, а вот во 2-м аргентинском дивизионе довелось побывать в прошлом десятилетии. На таком фоне прошлый год был для красных жуков удачен. Сначала они прошли в плей-офф весеннего Трофея Диего Марадоны. А в регулярной Примере подопечные Габи Милито заняли 8-е место. Сейчас аргентинцы достойно смотрятся на международной арене, в Копе Либертадорес, где чередовали победы и ничьи. В прошлом поединке, с Ливерпуль Монтевидео, снова выиграли, 2:1. При этом в национальном чемпионате у них наблюдается равенство: по 7 побед и поражений в 19 сыгранных матчах. Весну при этом они закончили по 0:1 с Бокой Хуниорс и Тальересом, но июнь начался с победы с таким же счетом над Платенсе.

Статистика личных встреч

Велес Сарсфилд не проигрывал на протяжении 7 очных матчей кряду. Но в прошлом году Аргентинос Хуниорс сухо победил и в марте, и в октябре.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Но без борьбы, и, главное, голов, не обойдется - ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,92).