Ньюэллс Олд Бойз – Унион Санта-Фе. Прогноз на матч чемпионата Аргентины

2 июня на «Эстадио Марсело Бьелса» пройдет матч 20-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Ньюэллс Олд Бойз» встретится с «Унион Санта-Фе». Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Ньюэллс Олд Бойз

Команда в этом году отмечает 10-летие завоевания 6-го в истории, и пока что крайнего чемпионства. Более того, за 3 десятилетия было взято только 2 титула. И вряд ли что-то вдруг изменится, разве что Месси, покинувший ПСЖ, вдруг решит вернуться в Росарио, где он начинал в молодежном составе. Пока что же красно-черные - крепкий середняк аргентинского чемпионата. Подопечные Габриэля Хайнце в прошлом сезоне брали итоговое 11-е место. Сейчас они прекрасно выглядели в Копе Судамерикана, выиграв все матчи. В том числе и у Сантоса на этой неделе - оформили 2:1. Да и в Примере получилось немного прибавить, перебравшись в топ-10. Более того, в 6 крайних поединках национального первенства было только 1 поражение при победах по 2:0 дома с Арсенал Саранди и Годой Крус.

Унион Санта-Фе

Клуб за всю свою историю ни разу не выигрывал ничего внятного в плане трофеев, да и единственное вице-чемпионство пришлось аж на Насьональ-1979. Главное, что с 2014-го годе El club de la Avenida стабильно выступает на уровне Примеры. Но там в прошлом розыгрыше было только 22-е место - безусловно, нужно прибавлять, чтобы не потерять статус завсегдатой аргентинской футбольной вышки. Поначалу ничего не получалось: только 1 победа в 15 первых матчах Примеры и вылет из кубка страны. Но постепенно работа Густаво Мунуа (в недавнем прошлом - достаточно известный уругвайский голкипер) сказывалась. Вот уже трижды кряду его подопечные победили - с Сентраль Кордоба, Ураканом, Химнасией (Ла-Плата). Это позволило подняться хотя бы в топ-20.

Статистика личных встреч

В прошлом году оба поединка играли в Санта-Фе. И обменялись победами друг над другом с идентичным счетом 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары Ньюэллс Олд Бойз. Верим в его победу (коэффициент - 1,97).