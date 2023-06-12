Ига СВЁНТЕК: «Стараюсь поддерживать украинок и демонстрировать это»
Первая ракетка мира – о том, как удается фокусироваться на теннисе во время войны
Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, как ей удается фокусироваться на теннисе, учитывая войну в Украине.
«В начале войны я сама не знала, как буду на нее реагировать. В мире порой так много зла и насилия, что я решила, что мне будет легче, если я буду думать о борьбе на корте, которая была и будет, и сосредоточусь именно на этой задаче.
Я подумала, что если я буду лучше играть в теннис, то больше людей услышат тот месседж, какой я хочу донести. В любом случае, я считаю, что то, что я пытаюсь донести, – это хорошие ценности. Я стараюсь поддерживать украинок, показывать, что я против войны, и я стараюсь демонстрировать это, по крайней мере, нося ленту или отвечая на все вопросы на пресс-конференциях.
Я понимаю, что в целом нелегко функционировать в таком теннисном мире, где мы все из разных стран, разных национальностей... Между некоторыми игроками есть напряженность и трения. В такие моменты я стараюсь сосредоточиться на себе и помнить, что самое главное для меня – играть в свой лучший теннис, потому что тогда меня услышит больше людей», – сказала Свёнтек.
Отметим, что полька в этом году защитила титул на кортах Ролан Гаррос.
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