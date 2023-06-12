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WTA
12 июня 2023, 07:59 | Обновлено 12 июня 2023, 08:05
2273
0

Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100

Костюк обновила личный рекорд, Хаддад Майя дебютировала в первой десятке

12 июня 2023, 07:59 | Обновлено 12 июня 2023, 08:05
2273
0
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Две последние недели женщины провели на кортах Ролан Гаррос. В этом году свой титул на грунтовом мейджоре защитила полька Ига Свёнтек, которая таким образом сохранила статус первой ракетки мира. Финалистка Каролина Мухова поднялась на 27 позиций и теперь занимает 16-ю строчку, обновив личное достижение.

В первую тройку впервые в карьере поднялась Елена Рыбакина, из десятки выбыла Дарья Касаткина. Также нужно отметить дебют в топ-10 бразильской теннисистки Беатрис Хаддад Майи.

Топ-10 рейтинга WTA

Практически все украинки по итогам этих двух недель либо улучшили свое положение, либо остались на прежних местах. В первую сотню вернулась Элина Свитолина, В топ-50 – Леся Цуренко, Марта Костюк обновила личный рекорд, Калинина – повторила. Катарина Завацкая снова в топ-200.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок не сумела защитить прошлогодний полуфинал в Париже и вылетела из первой десятки мирового рейтинга. Костюк здесь 30-я, Надежда Киченок – 54-я.

Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA

В чемпионской гонке Ига Свёнтек поднялась на вторую позицию, опередив Рыбакину. В топ-8 поднялись Каролина Мухова и Кори Гауфф, Хаддад Майя – девятая.

Чемпионская гонка WTA

Здесь Калинина и Костюк немного опустились, но солидно добавили Цуренко и Свитолина. На данный момент мы потенциально имеем четырех теннисисток в топ-40.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Елена Рыбакина Дарья Касаткина Каролина Мухова Беатрис Хаддад Майя
Источник Sport.ua
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