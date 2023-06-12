Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100

Две последние недели женщины провели на кортах Ролан Гаррос. В этом году свой титул на грунтовом мейджоре защитила полька Ига Свёнтек, которая таким образом сохранила статус первой ракетки мира. Финалистка Каролина Мухова поднялась на 27 позиций и теперь занимает 16-ю строчку, обновив личное достижение.

В первую тройку впервые в карьере поднялась Елена Рыбакина, из десятки выбыла Дарья Касаткина. Также нужно отметить дебют в топ-10 бразильской теннисистки Беатрис Хаддад Майи.

Топ-10 рейтинга WTA

Практически все украинки по итогам этих двух недель либо улучшили свое положение, либо остались на прежних местах. В первую сотню вернулась Элина Свитолина, В топ-50 – Леся Цуренко, Марта Костюк обновила личный рекорд, Калинина – повторила. Катарина Завацкая снова в топ-200.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок не сумела защитить прошлогодний полуфинал в Париже и вылетела из первой десятки мирового рейтинга. Костюк здесь 30-я, Надежда Киченок – 54-я.

Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA

В чемпионской гонке Ига Свёнтек поднялась на вторую позицию, опередив Рыбакину. В топ-8 поднялись Каролина Мухова и Кори Гауфф, Хаддад Майя – девятая.

Чемпионская гонка WTA

Здесь Калинина и Костюк немного опустились, но солидно добавили Цуренко и Свитолина. На данный момент мы потенциально имеем четырех теннисисток в топ-40.

Украинки в Чемпионской гонке WTA