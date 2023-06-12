МЮ добивается трансфера хавбека Челси. Цена вопроса – 80 млн евро

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт находится в поле зрения «Манчестер Юнайтед», который, согласно имеющейся информации, намерен сделать все для перехода игрока.

24-летний англичанин Маунт к переезду на «Олд Траффорд» готов. «МЮ», якобы, уже уведомил Мэйсона о том, что будет добиваться его перехода. В «Челси» хотят получить за переход полузащитника 80 млн евро.

В сезоне-2022/2023 Маунт провел за «Челси» во всех турнирах 35 матчей, забил 3 гол, сделал 3 ассиста.