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  4. МЮ добивается трансфера хавбека Челси. Цена вопроса – 80 млн евро
Англия
12 июня 2023, 05:47 |
181
0

МЮ добивается трансфера хавбека Челси. Цена вопроса – 80 млн евро

«Красные дьяволы» хотят видеть у себя Маунта

12 июня 2023, 05:47 |
181
0
МЮ добивается трансфера хавбека Челси. Цена вопроса – 80 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэйсон Маунт

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт находится в поле зрения «Манчестер Юнайтед», который, согласно имеющейся информации, намерен сделать все для перехода игрока.

24-летний англичанин Маунт к переезду на «Олд Траффорд» готов. «МЮ», якобы, уже уведомил Мэйсона о том, что будет добиваться его перехода. В «Челси» хотят получить за переход полузащитника 80 млн евро.

В сезоне-2022/2023 Маунт провел за «Челси» во всех турнирах 35 матчей, забил 3 гол, сделал 3 ассиста.

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Манчестер Юнайтед Челси Мэйсон Маунт Английская Премьер-лига трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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