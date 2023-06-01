Разгружают состав. Челси ведет переговоры о продаже Маунта в МЮ

По информации британских СМИ, Манчестер Юнайтед все ближе к трансферу полузащитника Челси Мэйсона Маунта, чей контракт завершается через год.

Игрок не хочет оставаться в команде, а Синим нужно разгружать состав, а также зарабатывать деньги после больших вложений в минувшие два трансферных окна.

Сообщается, что у МЮ не будет проблем с Маунтом по условиям личного контракта, однако сперва нужно договориться с Челси о переходе.

Ранее стало известно, что лондонский клуб разрешил другому хавбеку, Матео Ковачичу, вести переговоры о переходе в Манчестер Сити.