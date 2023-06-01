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  4. Разгружают состав. Челси ведет переговоры о продаже Маунта в МЮ
Англия
01 июня 2023, 15:11 |
407
3

Разгружают состав. Челси ведет переговоры о продаже Маунта в МЮ

Клубу нужно прощаться с игроками

01 июня 2023, 15:11 |
407
3
Разгружают состав. Челси ведет переговоры о продаже Маунта в МЮ
Sky Sports. Мэйсон Маунт

По информации британских СМИ, Манчестер Юнайтед все ближе к трансферу полузащитника Челси Мэйсона Маунта, чей контракт завершается через год.

Игрок не хочет оставаться в команде, а Синим нужно разгружать состав, а также зарабатывать деньги после больших вложений в минувшие два трансферных окна.

Сообщается, что у МЮ не будет проблем с Маунтом по условиям личного контракта, однако сперва нужно договориться с Челси о переходе.

Ранее стало известно, что лондонский клуб разрешил другому хавбеку, Матео Ковачичу, вести переговоры о переходе в Манчестер Сити.

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Челси Мэйсон Маунт Манчестер Юнайтед
Источник Sky Sports
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Комментарии 3
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Gargantua
вот МЮ  дает Магуайру 10 млн фунтов чтобы тот ушел сейчас же свободным агентом. Магуайр думает, возможно попросит больше.
вот это чистка.
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+1
Gargantua
Маунт это не чистка а реально потеря
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+1
Чето Чето
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-3
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