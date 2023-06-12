Англия12 июня 2023, 05:27 |
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Гюндоган высказался о своем будущем после победы Ман Сити в ЛЧ
Немецкий полузащитник – о планах
12 июня 2023, 05:27 |
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Полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал свои планы на будущее в стане «горожан».
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«Мое будущее? Я еще не принял окончательного решения», – заявил Гюндоган.
У 32-летнего Илкая Гюндогана контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня этого года.
В кампании-2022/2023 хавбек провел за «горожан» во всех турнирах 51 матч, забил 11 голов, сделал 7 ассистов.
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