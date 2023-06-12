Гюндоган высказался о своем будущем после победы Ман Сити в ЛЧ

Полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал свои планы на будущее в стане «горожан».

Читайте также: ПСЖ включился в гонку за Гюндоганом

«Мое будущее? Я еще не принял окончательного решения», – заявил Гюндоган.

У 32-летнего Илкая Гюндогана контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня этого года.

В кампании-2022/2023 хавбек провел за «горожан» во всех турнирах 51 матч, забил 11 голов, сделал 7 ассистов.