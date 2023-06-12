Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гюндоган высказался о своем будущем после победы Ман Сити в ЛЧ
Англия
12 июня 2023, 05:27 |
311
0

Гюндоган высказался о своем будущем после победы Ман Сити в ЛЧ

Немецкий полузащитник – о планах

12 июня 2023, 05:27 |
311
0
Гюндоган высказался о своем будущем после победы Ман Сити в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал свои планы на будущее в стане «горожан».

«Мое будущее? Я еще не принял окончательного решения», – заявил Гюндоган.

У 32-летнего Илкая Гюндогана контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня этого года.

В кампании-2022/2023 хавбек провел за «горожан» во всех турнирах 51 матч, забил 11 голов, сделал 7 ассистов.

По теме:
МЮ добивается трансфера хавбека Челси. Цена вопроса – 80 млн евро
Де Брюйне рискует пропустить старт нового сезона
Саутгейт отреагировал на триумф Ман Сити в Лиге чемпионов
Илкай Гюндоган Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эгис КЛИМАС: «Деревянченко ограбили, как и Ломаченко»
Бокс | 11 июня 2023, 21:45 3
Эгис КЛИМАС: «Деревянченко ограбили, как и Ломаченко»
Эгис КЛИМАС: «Деревянченко ограбили, как и Ломаченко»

Известный менеджер не скрывает своего разочарования

ВИДЕО. Удар по печени. Как Деревянченко оказался в нокдауне в 12-м раунде
Бокс | 11 июня 2023, 07:05 2
ВИДЕО. Удар по печени. Как Деревянченко оказался в нокдауне в 12-м раунде
ВИДЕО. Удар по печени. Как Деревянченко оказался в нокдауне в 12-м раунде

Украинец проиграл по очкам бой мексиканцу Хайме Мунгии

Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
Другие виды | 11.06.2023, 12:52
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
Бокс | 11.06.2023, 07:23
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
В Нидерландах определен клуб, который выиграл плей-офф и повысился в классе
Футбол | 12.06.2023, 03:55
В Нидерландах определен клуб, который выиграл плей-офф и повысился в классе
В Нидерландах определен клуб, который выиграл плей-офф и повысился в классе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На фронте погиб 25-летний волейболист клуба высшей лиги
На фронте погиб 25-летний волейболист клуба высшей лиги
11.06.2023, 01:39
Волейбол
Кипрский клуб близок к подписанию форварда Динамо
Кипрский клуб близок к подписанию форварда Динамо
10.06.2023, 09:54 6
Футбол
Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ
Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ
11.06.2023, 06:00
Футбол
В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
11.06.2023, 04:55 7
Футбол
Крэйзи-файт! Деревянченко проиграл Мунгии перестрелку за пояс WBC Silver
Крэйзи-файт! Деревянченко проиграл Мунгии перестрелку за пояс WBC Silver
11.06.2023, 06:42 4
Бокс
ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС
ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС
10.06.2023, 00:05 4
Война
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
11.06.2023, 08:19 3
Бокс
Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
11.06.2023, 15:05 97
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности