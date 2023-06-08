ПСЖ включился в гонку за Гюндоганом
Контракт хавбека «Манчестер Сити» истекает в конце месяца
«ПСЖ» включился в гонку за полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом. Чемпионам Франции нужен забивной хавбек, который может обеспечивать качественный переход из обороны в атаку.
Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» действует до конца июня, после чего он станет свободным агентом. Также на 32-летнего полузащитника сборной Германии претендуют «Барселона» и «Милан».
В нынешнем сезоне на счету Гюндогана 11 голов и 7 ассистов в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Хавбек выступает за чемпионов Англии с 2016 года.
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