ПСЖ включился в гонку за Гюндоганом

«ПСЖ» включился в гонку за полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом. Чемпионам Франции нужен забивной хавбек, который может обеспечивать качественный переход из обороны в атаку.

Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» действует до конца июня, после чего он станет свободным агентом. Также на 32-летнего полузащитника сборной Германии претендуют «Барселона» и «Милан».

В нынешнем сезоне на счету Гюндогана 11 голов и 7 ассистов в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Хавбек выступает за чемпионов Англии с 2016 года.