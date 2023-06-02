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  4. Барселона предложила контракт Гюндогану
Испания
02 июня 2023, 16:29 |
256
0

Барселона предложила контракт Гюндогану

Хавбек может покинуть «Манчестер Сити»

02 июня 2023, 16:29 |
256
0
Барселона предложила контракт Гюндогану
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, каталонцы предложили Гюндогану 3-летний контракт. Условия 32-летнего хавбека устраивают, но окончательное решение он примет лишь после финала Лиги чемпионов против «Интера» (10 июня).

Важную роль в переговорах играет главный тренер «Барселоны» Хави. Именно он убедил Гюндогана отдать предпочтение каталонцам, а не лондонскому «Арсеналу»

Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает в конце июня. В нынешнем сезоне на его счету 9 голов и 7 ассистов в 49 матчах во всех турнирах.

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Илкай Гюндоган Манчестер Сити Барселона свободный агент
Источник Sport.es
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