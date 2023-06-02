Барселона предложила контракт Гюндогану

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, каталонцы предложили Гюндогану 3-летний контракт. Условия 32-летнего хавбека устраивают, но окончательное решение он примет лишь после финала Лиги чемпионов против «Интера» (10 июня).

Важную роль в переговорах играет главный тренер «Барселоны» Хави. Именно он убедил Гюндогана отдать предпочтение каталонцам, а не лондонскому «Арсеналу»

Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает в конце июня. В нынешнем сезоне на его счету 9 голов и 7 ассистов в 49 матчах во всех турнирах.