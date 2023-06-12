Саутгейт отреагировал на триумф Ман Сити в Лиге чемпионов

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о победе «Манчестер Сити» над миланским «Интером» (1:0) в финальном поединке Лиги чемпионов.

«Ребята из «Манчестер Сити» провели феноменальный, абсолютно невероятный сезон, и конечно, для них это был Священный Грааль – получить этот последний трофей, который они не выигрывали до сих пор. Я рад за них всех. Сейчас у нас так много опыта, когда отдельные игроки выигрывали крупные трофеи, и это так важно для нашего развития как команды. Это фантастика», – заявил Саутгейта.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал обладателем чемпионского кубка Лиги чемпионов впервые в истории.