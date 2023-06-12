Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саутгейт отреагировал на триумф Ман Сити в Лиге чемпионов
Англия
12 июня 2023, 04:24 |
261
0

Саутгейт отреагировал на триумф Ман Сити в Лиге чемпионов

Английский специалист – об успехе «горожан»

12 июня 2023, 04:24 |
261
0
Саутгейт отреагировал на триумф Ман Сити в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о победе «Манчестер Сити» над миланским «Интером» (1:0) в финальном поединке Лиги чемпионов.

«Ребята из «Манчестер Сити» провели феноменальный, абсолютно невероятный сезон, и конечно, для них это был Священный Грааль – получить этот последний трофей, который они не выигрывали до сих пор. Я рад за них всех. Сейчас у нас так много опыта, когда отдельные игроки выигрывали крупные трофеи, и это так важно для нашего развития как команды. Это фантастика», – заявил Саутгейта.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал обладателем чемпионского кубка Лиги чемпионов впервые в истории.

По теме:
Гюндоган высказался о своем будущем после победы Ман Сити в ЛЧ
Де Брюйне рискует пропустить старт нового сезона
Известны планы Гвардиолы относительно дальнейшей работы с Ман Сити
Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити - Интер
Источник Daily Mail
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Удар по печени. Как Деревянченко оказался в нокдауне в 12-м раунде
Бокс | 11 июня 2023, 07:05 2
ВИДЕО. Удар по печени. Как Деревянченко оказался в нокдауне в 12-м раунде
ВИДЕО. Удар по печени. Как Деревянченко оказался в нокдауне в 12-м раунде

Украинец проиграл по очкам бой мексиканцу Хайме Мунгии

Эгис КЛИМАС: «Деревянченко ограбили, как и Ломаченко»
Бокс | 11 июня 2023, 21:45 3
Эгис КЛИМАС: «Деревянченко ограбили, как и Ломаченко»
Эгис КЛИМАС: «Деревянченко ограбили, как и Ломаченко»

Известный менеджер не скрывает своего разочарования

Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
Другие виды | 11.06.2023, 22:00
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
Уругвай выиграл у Италии финал чемпионата мира 2023 среди молодежи U-20
Футбол | 12.06.2023, 02:05
Уругвай выиграл у Италии финал чемпионата мира 2023 среди молодежи U-20
Уругвай выиграл у Италии финал чемпионата мира 2023 среди молодежи U-20
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
Другие виды | 11.06.2023, 12:52
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенды ЛЧ. 7 человек, выигравших турнир в статусе и футболиста, и тренера
Легенды ЛЧ. 7 человек, выигравших турнир в статусе и футболиста, и тренера
10.06.2023, 12:11 1
Футбол
ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС
ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС
10.06.2023, 00:05 4
Война
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
10.06.2023, 22:39 2
Война
Крэйзи-файт! Деревянченко проиграл Мунгии перестрелку за пояс WBC Silver
Крэйзи-файт! Деревянченко проиграл Мунгии перестрелку за пояс WBC Silver
11.06.2023, 06:42 4
Бокс
Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ
Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ
11.06.2023, 06:00
Футбол
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
11.06.2023, 14:28
Футбол
На фронте погиб 25-летний волейболист клуба высшей лиги
На фронте погиб 25-летний волейболист клуба высшей лиги
11.06.2023, 01:39
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности