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Испания
12 июня 2023, 04:03 | Обновлено 12 июня 2023, 04:07
185
0

Реал нашел в Баварии замену Бензема

«Галактикос» могут подписать Мане

12 июня 2023, 04:03 | Обновлено 12 июня 2023, 04:07
185
0
Реал нашел в Баварии замену Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Мадридский «Реал» держит в планах приглашение нападающего Садио Мане из мюнхенской «Баварии».

Немцы готовы к продаже сенегальца и хотят получить за его трансфер примерно 25-30 млн евро. Сумма отступных за игрока полностью устраивает мадридский «Реал», где видят в Мане замену Кариму Бензему, который ушел в клуб «Аль-Иттахад».

Напомним, Садио Мане до перехода в «Баварию» защищал цвета «Ливерпуля», с которым побеждал в чемпионате Англии и в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Мане может подписать «Манчестер Юнайтед».

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Реал Мадрид Садио Мане Бавария Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Fichajes.com
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