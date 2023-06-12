Реал нашел в Баварии замену Бензема
«Галактикос» могут подписать Мане
Мадридский «Реал» держит в планах приглашение нападающего Садио Мане из мюнхенской «Баварии».
Немцы готовы к продаже сенегальца и хотят получить за его трансфер примерно 25-30 млн евро. Сумма отступных за игрока полностью устраивает мадридский «Реал», где видят в Мане замену Кариму Бензему, который ушел в клуб «Аль-Иттахад».
Напомним, Садио Мане до перехода в «Баварию» защищал цвета «Ливерпуля», с которым побеждал в чемпионате Англии и в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Мане может подписать «Манчестер Юнайтед».
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