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Германия
17 мая 2023, 15:38 | Обновлено 17 мая 2023, 15:42
576
4

Манчестер Юнайтед готов приютить опального Мане из Баварии

Сенегалец может вернуться в АПЛ

17 мая 2023, 15:38 | Обновлено 17 мая 2023, 15:42
576
4
Манчестер Юнайтед готов приютить опального Мане из Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане находится в поле зрения английского «Манчестер Юнайтед».

У форварда имеется сильное желание покинуть столицу Баварии. Как известно, есть недовольство Мане и со стороны клуба. В общем, желание расстаться у сторон обоюдное.

«Манчестер Юнайтед» нужен ударный нападающий, и Мане, который является достаточно универсальным игроком в атаке, является для «красных дьяволов» привлекательным вариантом.

«Бавария» подписала Садио Мане до лета 2025 года перед стартом нынешнего сезона.

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Манчестер Юнайтед Садио Мане Бавария трансферы
Источник The Mirror
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Комментарии 4
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✌
Мане наврядчи піде в МЮ. Ліверпуль цього не витримає, це як серпом по яйцях
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0
justhateme
Жах який, не треба
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0
Gargantua
но он явно не центрфорвард
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