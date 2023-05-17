Манчестер Юнайтед готов приютить опального Мане из Баварии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане находится в поле зрения английского «Манчестер Юнайтед».

У форварда имеется сильное желание покинуть столицу Баварии. Как известно, есть недовольство Мане и со стороны клуба. В общем, желание расстаться у сторон обоюдное.

«Манчестер Юнайтед» нужен ударный нападающий, и Мане, который является достаточно универсальным игроком в атаке, является для «красных дьяволов» привлекательным вариантом.

«Бавария» подписала Садио Мане до лета 2025 года перед стартом нынешнего сезона.