Манчестер Юнайтед готов приютить опального Мане из Баварии
Сенегалец может вернуться в АПЛ
Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане находится в поле зрения английского «Манчестер Юнайтед».
У форварда имеется сильное желание покинуть столицу Баварии. Как известно, есть недовольство Мане и со стороны клуба. В общем, желание расстаться у сторон обоюдное.
«Манчестер Юнайтед» нужен ударный нападающий, и Мане, который является достаточно универсальным игроком в атаке, является для «красных дьяволов» привлекательным вариантом.
«Бавария» подписала Садио Мане до лета 2025 года перед стартом нынешнего сезона.
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