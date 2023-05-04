Германия04 мая 2023, 20:35 |
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Решение принято: Мане летом покинет Баварию
Сенегалец не сумел прижиться в Мюнхене
04 мая 2023, 20:35 |
927
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«Бавария» и Садио Мане договорились о том, что игрок покинет клуб ближайшим летом. Об этом сообщает немецкий инсайдер Кристиан Фальк.
Напомним, Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом прошлого года. В Мюнхене 31-летний сенегалец не сумел показать свой лучший уровень футбола, не вписался в коллектив и имеет проблемы с дисциплиной.
В нынешнем сезоне на счету Мане 12 голов и 5 ассистов в 35 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года.
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