Решение принято: Мане летом покинет Баварию

«Бавария» и Садио Мане договорились о том, что игрок покинет клуб ближайшим летом. Об этом сообщает немецкий инсайдер Кристиан Фальк.

Напомним, Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом прошлого года. В Мюнхене 31-летний сенегалец не сумел показать свой лучший уровень футбола, не вписался в коллектив и имеет проблемы с дисциплиной.

В нынешнем сезоне на счету Мане 12 голов и 5 ассистов в 35 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года.