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Германия
04 мая 2023, 20:35 |
927
0

Решение принято: Мане летом покинет Баварию

Сенегалец не сумел прижиться в Мюнхене

04 мая 2023, 20:35 |
927
0
Решение принято: Мане летом покинет Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

«Бавария» и Садио Мане договорились о том, что игрок покинет клуб ближайшим летом. Об этом сообщает немецкий инсайдер Кристиан Фальк.

Напомним, Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом прошлого года. В Мюнхене 31-летний сенегалец не сумел показать свой лучший уровень футбола, не вписался в коллектив и имеет проблемы с дисциплиной.

В нынешнем сезоне на счету Мане 12 голов и 5 ассистов в 35 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

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Источник Twitter
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