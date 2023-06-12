МЮ присмотрел себе голкипера в стане аутсайдера АПЛ

У «Манчестер Юнайтед» есть планы относительно приглашения вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда.

Сообщается, что на желании клуба видеть у себя первого номера сборной Англии никак не скажется будущее в коллективе испанца Давида Де Хеа – уйдет он или же останется. Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг намерен усилить вратарскую позицию при любых раскладах.

Как известно, минувшей зимой Пикфорд подписал с «Эвертоном» новый контракт.

Впрочем, «ириски» могут расстаться с 29-летним вратарем, если получат за него компенсацию в размере примерно 35 млн евро. Сам Джордан Пикфорд не будет против перехода в стан «Ман Юнайтед».

«Эвертон» сезон-2022/2023 в АПЛ завершил на 17-м месте. Пикфорд провел 37 матчей, в десяти из которых сыграл на ноль.