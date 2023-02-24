ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с голкипером сборной Англии

«Эвертон» официально сообщил о продлении контракта с основным вратарем команды, Джорданом Пикфордом. Новое соглашение с 28-летним голкипером сборной Англии рассчитано до лета 2027 года.

Пикфорд перешел в «Эвертон» летом 2017 года из «Сандерленда» за 28,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча за «Эвертон» во всех турнирах, в которых он пропустил 33 гола и 5 раз отстоял «на ноль».