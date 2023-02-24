Англия24 февраля 2023, 19:24 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с голкипером сборной Англии
Джордан Пикфорд останется в команде Виталия Миколенко
24 февраля 2023, 19:24 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:26
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«Эвертон» официально сообщил о продлении контракта с основным вратарем команды, Джорданом Пикфордом. Новое соглашение с 28-летним голкипером сборной Англии рассчитано до лета 2027 года.
Пикфорд перешел в «Эвертон» летом 2017 года из «Сандерленда» за 28,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча за «Эвертон» во всех турнирах, в которых он пропустил 33 гола и 5 раз отстоял «на ноль».
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