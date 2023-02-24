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Англия
24 февраля 2023, 19:24 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:26
492
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с голкипером сборной Англии

Джордан Пикфорд останется в команде Виталия Миколенко

24 февраля 2023, 19:24 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:26
492
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с голкипером сборной Англии
ФК Эвертон

«Эвертон» официально сообщил о продлении контракта с основным вратарем команды, Джорданом Пикфордом. Новое соглашение с 28-летним голкипером сборной Англии рассчитано до лета 2027 года.

Пикфорд перешел в «Эвертон» летом 2017 года из «Сандерленда» за 28,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча за «Эвертон» во всех турнирах, в которых он пропустил 33 гола и 5 раз отстоял «на ноль».

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Эвертон Джордан Пикфорд продление контракта
Источник ФК Эвертон
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