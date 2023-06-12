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  4. По среднему. Известна оценка Коваленко за матч Специи с Вероной
Испания
12 июня 2023, 01:36 |
194
0

По среднему. Известна оценка Коваленко за матч Специи с Вероной

Украинец не выделился из общей массы

12 июня 2023, 01:36 |
194
0
По среднему. Известна оценка Коваленко за матч Специи с Вероной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

В воскресенье, 11 июня, «Специя», цвета которой защищает украинский полузащитник Виктор Коваленко, дома проиграла 1:3 «Вероне» в матче за сохранение прописки в Серии А.

Коваленко появился на поле на 65-й минуте, выйдя на замену. За матч от портала WhoScored Виктор получил оценку 6,5 балла.

Лучшими игроками «Специи» стали центральный защитник Итан Ампаду и нападающий Эльдор Шомурдов (по 7,5), а худшим – еще один форвард Мбала Нзола (5,5), который не реализовал пенальти.

Лучшим игроком поединка стал голкипер «Вероны» Лоренцо Монтипо – 9,2 балла.

Как известно, «Специя», потерпев поражение, вылетела в Серию В, а «Верона» в будущем сезоне вновь будет играть в элитном дивизионе чемпионата Италии.

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Серия A Специя Верона чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
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