По среднему. Известна оценка Коваленко за матч Специи с Вероной

В воскресенье, 11 июня, «Специя», цвета которой защищает украинский полузащитник Виктор Коваленко, дома проиграла 1:3 «Вероне» в матче за сохранение прописки в Серии А.

Коваленко появился на поле на 65-й минуте, выйдя на замену. За матч от портала WhoScored Виктор получил оценку 6,5 балла.

Лучшими игроками «Специи» стали центральный защитник Итан Ампаду и нападающий Эльдор Шомурдов (по 7,5), а худшим – еще один форвард Мбала Нзола (5,5), который не реализовал пенальти.

Лучшим игроком поединка стал голкипер «Вероны» Лоренцо Монтипо – 9,2 балла.

Как известно, «Специя», потерпев поражение, вылетела в Серию В, а «Верона» в будущем сезоне вновь будет играть в элитном дивизионе чемпионата Италии.