Никола БАРЕЛЛА: «Серебряная медаль будет храниться рядом с победами»

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла поделился эмоциями от поражения команды в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:1).

«Я всегда думал, что победа означает славу, а проигрыш – неудачу. Но за эти годы наши болельщики научили меня, что это еще не все. Есть гордость и, прежде всего, любовь, которую вы проявляли к нам на этом пути. Раздевалка состоит из людей, которые приложили максимум усилий, чтобы вернуть «Интер» туда, где он заслуживает быть. Я могу заверить вас, что мы проливали кровь, пот и слезы за футболку.

Были победы, которые дарили нам так много положительных эмоций, которые мы будем носить в себе вечно. Есть также поражение, горькое, труднопереносимое, но по-своему вдохновляющее попытаться сделать что-то еще большее. По этой причине серебряная медаль будет храниться рядом с победами, а не спрятана в где-то в углу. Спасибо всем вам за это фантастическое путешествие», – заявил Барелла.

Напомним, автором гола, который решил противостояние «Интера» и «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов, стал Родри, отличившийся на 68-й минуте.