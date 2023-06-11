ДЖОКОВИЧ: «Много времени думал, как выиграть у Федерера и Надаля»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выигрыш рекордного для мужчин 23-го титула Grand Slam.

«Я провел бесчисленные часы в раздумьях, как выиграть у Федерера и Надаля. Эти два парня занимали мои мысли в последние 15 лет довольно часто... Удивительно осознавать, что я опережаю их обоих количеству титулов Grand Slam. Но каждый пишет свою собственную историю.

Символично, что я выиграл свой 23-й турнир в Париже, на протяжении моей карьеры это всегда была самая высокая гора, на которую нужно было подняться», – сказал Джокович.

Отметим, что у Рафаэля Надаля 22 таких титула, у Роджера Федерера – 20.