ДЖОКОВИЧ: «Много времени думал, как выиграть у Федерера и Надаля»
Сербский теннисист достиг своей цели
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выигрыш рекордного для мужчин 23-го титула Grand Slam.
«Я провел бесчисленные часы в раздумьях, как выиграть у Федерера и Надаля. Эти два парня занимали мои мысли в последние 15 лет довольно часто... Удивительно осознавать, что я опережаю их обоих количеству титулов Grand Slam. Но каждый пишет свою собственную историю.
Символично, что я выиграл свой 23-й турнир в Париже, на протяжении моей карьеры это всегда была самая высокая гора, на которую нужно было подняться», – сказал Джокович.
Отметим, что у Рафаэля Надаля 22 таких титула, у Роджера Федерера – 20.
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