ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины на поле Везерштадиона

11 июня сборная Украины провела предматчевое занятие перед благотворительной товарищеской встречей против сборной Германии.

Команда Сергея Реброва тренировалась на «Везерштадионе» в Бремене, где состоится матч.

Встреча состоится 12 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени. Это будет 1000-й матч в истории бундестим.