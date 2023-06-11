Чемпионат Европы11 июня 2023, 22:28 |
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ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины на поле Везерштадиона
Национальная команда готовится к товарищеской встрече
11 июня 2023, 22:28 |
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11 июня сборная Украины провела предматчевое занятие перед благотворительной товарищеской встречей против сборной Германии.
Команда Сергея Реброва тренировалась на «Везерштадионе» в Бремене, где состоится матч.
Встреча состоится 12 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени. Это будет 1000-й матч в истории бундестим.
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Комментарии 2
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Приємно спостерігати. Хочеться вірити, що в Реброва вийде щось толкове зі збірною.
Ето все хорошо , один вопрос. Зачем позвали лунина у которого нет игровой практики. Он же практически вес сезон просидел на лавке .
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