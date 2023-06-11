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  4. ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины на поле Везерштадиона
Чемпионат Европы
11 июня 2023, 22:28 |
877
2

ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины на поле Везерштадиона

Национальная команда готовится к товарищеской встрече

11 июня 2023, 22:28 |
877
2
ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины на поле Везерштадиона
УАФ

11 июня сборная Украины провела предматчевое занятие перед благотворительной товарищеской встречей против сборной Германии.

Команда Сергея Реброва тренировалась на «Везерштадионе» в Бремене, где состоится матч.

Встреча состоится 12 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени. Это будет 1000-й матч в истории бундестим.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Lex Aries
Приємно спостерігати. Хочеться вірити, що в Реброва вийде щось толкове зі збірною.
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0
igor shmuylo
Ето все хорошо , один вопрос. Зачем  позвали лунина у  которого нет игровой практики. Он же практически вес сезон просидел на лавке . 
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0
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