ФОТО. Сборная Украины провела тренировку на бременском Везерштадионе

Сборная Украины провела предматчевое занятие перед благотворительной товарищеской встречей против сборной Германии. Команда Сергея Реброва тренировалась на «Везерштадионе» в Бремене, где состоится матч.

Тренировка длилась ровно час, и в ней приняли участие все 26 игроков, присутствующих в лагере главной команды страны. Сегодня сборники в начале занятия выполнили комплекс упражнений для разогрева мышц, который им предложил тренер по физподготовке Хавьер Луруэнья Лобо. После этого Сергей Ребров и его помощники Висенте Гомес и Альберто Босх провели основную часть тренировки, целью которой была финализация тактических наработок, которые команда делала в течение трех дней. Тренировка была достаточно интенсивной и игровой. Уже завтра будет известно, кто именно со стартовых минут начнет матч с Германией.

Сообщается, что все 35 тысяч билетов на матч проданы, поэтому ожидается аншлаг. Среди зрителей будет немало украинцев, и сине-желтые цвета точно будут развеваться не в одном секторе.