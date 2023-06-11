Ролан Гаррос11 июня 2023, 20:57 |
1400
0
Надаль поздравил Джоковича с рекордом
Испанец с достоинством оценил достижение серба
11 июня 2023, 20:57 |
1400
0
Сербский теннисист Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда в финале Ролан Гаррос (7:6, 6:3, 7:5) и выиграл свой 23-й титул на турнирах Grand Slam.
Сразу после матча его поздравил испанец Рафаэль Надаль, у которого на один такой титул меньше.
«Новак, поздравляю с этим замечательным достижением. 23 – это цифра, о которой всего несколько лет назад было невозможно подумать, и ты это сделал! Насладись этим моментом с семьей и командой!», – написал Надаль в твиттере.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 11 июня 2023, 14:34 1
В напряженном полуфинале Казахстан совершил камбэк в игре с Мексикой
Другие виды | 11 июня 2023, 12:52 58
В другом полуфинале ЧМ-2023 встречаются Мексика и Казахстан
Футбол | 11.06.2023, 18:48
Футбол | 11.06.2023, 14:42
Футбол | 10.06.2023, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.06.2023, 15:05 96
09.06.2023, 23:00 5
10.06.2023, 12:46 3
10.06.2023, 22:39 2
11.06.2023, 14:28
09.06.2023, 20:40 13
11.06.2023, 01:39
10.06.2023, 19:23 35