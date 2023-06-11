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  4. Надаль поздравил Джоковича с рекордом
Ролан Гаррос
11 июня 2023, 20:57 |
1400
0

Надаль поздравил Джоковича с рекордом

Испанец с достоинством оценил достижение серба

11 июня 2023, 20:57 |
1400
0
Надаль поздравил Джоковича с рекордом
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда в финале Ролан Гаррос (7:6, 6:3, 7:5) и выиграл свой 23-й титул на турнирах Grand Slam.

Сразу после матча его поздравил испанец Рафаэль Надаль, у которого на один такой титул меньше.

«Новак, поздравляю с этим замечательным достижением. 23 – это цифра, о которой всего несколько лет назад было невозможно подумать, и ты это сделал! Насладись этим моментом с семьей и командой!», – написал Надаль в твиттере.

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Новак Джокович Ролан Гаррос 2023 Рафаэль Надаль
Источник Sport.ua
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