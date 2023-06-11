Ролан Гаррос11 июня 2023, 20:50 |
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ВИДЕО. Как Джокович 23-й титул Grand Slam выиграл
В финале Новак одолел Каспера Рууда
11 июня 2023, 20:50 |
87
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Сербский теннисист Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда в финале Ролан Гаррос (7:6, 6:3, 7:5) и выиграл свой 23-й титул на турнирах Grand Slam.
В первом сете Каспер вел 4:1 с одним брейком, однако не смог удержать преимущество и уступил на тай-брейке. После этого игра перешла под контроль Новака.
Это был пятый матч между теннисистами. Ноле выиграл все встречи.
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