ВИДЕО. Как Джокович 23-й титул Grand Slam выиграл

Сербский теннисист Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда в финале Ролан Гаррос (7:6, 6:3, 7:5) и выиграл свой 23-й титул на турнирах Grand Slam.

В первом сете Каспер вел 4:1 с одним брейком, однако не смог удержать преимущество и уступил на тай-брейке. После этого игра перешла под контроль Новака.

Это был пятый матч между теннисистами. Ноле выиграл все встречи.