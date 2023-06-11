12 июня в Бремене на «Везерштадионе» состоится благотворительный товарищеский матч, в котором сборная Германии примет команду Украины.

Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO. На интерактивном канале «MEGOGO Футбол Первый» и в разделе «Спорт» по подпискам «Максимальная» или «Спорт».

Отметим, что это будет 1000-й матч в истории бундестим.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Украина.