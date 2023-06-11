Чемпионат Европы11 июня 2023, 20:37 |
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Где смотреть онлайн благотворительный товарищеский матч Германия – Украина
Встреча состоится 12 июня в Бремене
11 июня 2023, 20:37 |
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12 июня в Бремене на «Везерштадионе» состоится благотворительный товарищеский матч, в котором сборная Германии примет команду Украины.
Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO. На интерактивном канале «MEGOGO Футбол Первый» и в разделе «Спорт» по подпискам «Максимальная» или «Спорт».
Отметим, что это будет 1000-й матч в истории бундестим.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Украина.
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