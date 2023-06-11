Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Чемпионат Европы
11 июня 2023, 18:32 | Обновлено 11 июня 2023, 18:50
1543
6

Сергей РЕБРОВ: «Все верим в то, что сможем квалифицироваться на Евро-2024»

Наставник сборной Украины – о предстоящем товарищеском матче против Германии

11 июня 2023, 18:32 | Обновлено 11 июня 2023, 18:50
1543
6
Сергей РЕБРОВ: «Все верим в то, что сможем квалифицироваться на Евро-2024»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной Германии, а также обратил внимание на важность поединка для украинских болельщиков.

- Завтрашняя игра важна с точки зрения результата или подготовки к официальным матчам?
- Во-первых, очень важно подготовиться к официальным поединкам. Для Украины в любой игре стоит вопрос результата. Но мы не имеем много времени, поэтому будем рассматривать эту игру как подготовку к официальным матчам.

- В Украине война, ужасные вещи случаются каждый день. Может ли футбольный матч дать немного надежды и позитива украинцам?
- Во-первых, хочу поблагодарить Германию – одну из стран, которые больше всего помогают Украине во время войны. Для нас большая честь быть здесь и проводить юбилейный матч. Футбол дает людям в нашей стране эмоции, которые мы несколько потеряли, созерцая новости, то, что происходит на войне. Я сказал игрокам, что мы должны дать эмоции нашим людям, чтобы поддержать их, должны показать наш характер на поле. Эта игра не является официальной, но очень важно показать наш характер. Так же важно показать, что мы здесь, что Украина живет и играет в футбол.

- Что для сборной Украины значит квалификация на Евро-2024?
- Мы все верим в то, что сможем квалифицироваться. У нас очень сложная группа, мы уже начали выступление в ней. Опять же, важно, что мы представляем Украину в Европе. Очень важно концентрироваться на каждом матче, стараться в каждой игре брать очки, двигаться шаг за шагом.

- Влияли ли вы на подготовку сборной Украины к матчу с Англией, когда действиями сине-желтых руководил Руслан Ротань?
- Я не понимаю, зачем разговаривать об этой игре. Руслан Ротань был тренером. Да, если он что-то спрашивал у меня, то он спрашивал это лично. Но он был тренером национальной сборной. Сейчас я буду отвечать за результат и готовить команду к игре.

- Каковы ваши воспоминания о матче Германия – Украина, который проходил в Бремене в 1997 году?
- Когда мы приехали в Бремен, я вспомнил, что уже был здесь. Но, думаю, стадион был другим. Каждый город в Германии имеет стадион, является футбольным. Здесь все живут футболом. Поэтому очень интересно и важно играть в атмосфере такого уровня. Я уверен, что завтра будет полный стадион, который будет поддерживать как немецкую сборную, так и нашу.

- Расскажите о своих ассистентах. Все ли сразу согласились на ваше предложение войти в тренерский штаб?
- Все специалисты, с которыми я работал в «Аль-Айне», а также Глеб Платов, договорились, были довольны тем, чтобы работать на Украину. Ассоциация поддержала мое предложение.

- Работа в сборной и клубе отличаются. Не будете ли вы скучать по интенсивности работы, которая была на клубном уровне?
- Я согласен, это другая работа. Но это работа на сборную Украины. Любой специалист из Украины не отказался бы от нее. Я горжусь тем, что работаю на Украину. Сделаю все, что в моих силах.

- Вы работали два года в Эмиратах. Какая была главная причина вашего возвращения в Украину на должность главного тренера сборной?
- Да, я работал в ОАЭ, считаю, это были успешные годы. Я хотел вернуться в Украину. Я работал шесть лет за границей, конечно, это было интересно. В любом случае, мое сердце с Украиной, поэтому в этот период я решил вернуться и работать в национальной сборной, – сказал Ребров.

Матч против Германии сборная Украины проведет 12 июня в Бремене на «Везерштадионе». Это будет благотворительный товарищеский поединок, который станет 1000-м в истории бундестима (начало – в 19:00 по киевскому времени).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 6
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Samuel
Звичайно, хіба через плей офф ліги націй, через групу це анріал
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+3
Злий Глобинець
До чого цей пафос? Матч то товариський. Прийнятним буде будь-який результат.
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+2
Yura Юрий
по лицу,  как то не очень уверенность в сказанном  читается...
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+2
kadaad .
К сожалению в этой группе это не реально.
Ответить
+2
FRESH VIP
Чього він каже віримо, а не маємо, значить тепер в бога просити нам потрібно😅
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0
Луганчанин
Есть наконец-то тренер. Верим в команду. Немцы на чемпе мира от Коста Рики еле ноги унесли. Смотрел с немцами и улыбался с их реакции.
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-1
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