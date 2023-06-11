Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и недавно завершивший карьеру Златан Ибрагимович встретились на трибунах центрального корта Ролан Гаррос Филипа Шатрие.

11 июня проходит финальный поединок Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом. Килиан и Златан посетили эту встречу.

Ибрагимович играл за столичный клуб Франции с 2012 по 2016 год.

ФОТО. Легенды ПСЖ. Мбаппе и Ибрагимович встретились на финале Ролан Гаррос