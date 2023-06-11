Другие новости11 июня 2023, 18:48 | Обновлено 11 июня 2023, 18:59
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ФОТО. Легенды ПСЖ. Мбаппе и Ибрагимович встретились на финале Ролан Гаррос
Килиан и Златан были замечены на трибунах центрального корта французского мейджора
11 июня 2023, 18:48 | Обновлено 11 июня 2023, 18:59
869
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Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и недавно завершивший карьеру Златан Ибрагимович встретились на трибунах центрального корта Ролан Гаррос Филипа Шатрие.
11 июня проходит финальный поединок Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом. Килиан и Златан посетили эту встречу.
Ибрагимович играл за столичный клуб Франции с 2012 по 2016 год.
ФОТО. Легенды ПСЖ. Мбаппе и Ибрагимович встретились на финале Ролан Гаррос
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