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11 июня 2023, 18:48 | Обновлено 11 июня 2023, 18:59
869
2

ФОТО. Легенды ПСЖ. Мбаппе и Ибрагимович встретились на финале Ролан Гаррос

Килиан и Златан были замечены на трибунах центрального корта французского мейджора

11 июня 2023, 18:48 | Обновлено 11 июня 2023, 18:59
869
2
ФОТО. Легенды ПСЖ. Мбаппе и Ибрагимович встретились на финале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Златан Ибрагимович

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и недавно завершивший карьеру Златан Ибрагимович встретились на трибунах центрального корта Ролан Гаррос Филипа Шатрие.

11 июня проходит финальный поединок Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом. Килиан и Златан посетили эту встречу.

Ибрагимович играл за столичный клуб Франции с 2012 по 2016 год.

ФОТО. Легенды ПСЖ. Мбаппе и Ибрагимович встретились на финале Ролан Гаррос

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Источник Sport.ua
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Луганчанин
Как сын и отец на последнем фото.
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pol-55
При айфонах годинники,як статус.
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