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Лига чемпионов
11 июня 2023, 18:20 | Обновлено 11 июня 2023, 18:29
2269
2

Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер

Серхио рассчитывал увидеть 2 или 3 мяча в поединке

11 июня 2023, 18:20 | Обновлено 11 июня 2023, 18:29
2269
2
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

35-летний аргентинский экс-футболист Серхио Агуэро поставил 10 тысяч долларов на финал Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Интер».

Аргентинец сделал ставку тотал голов не более двух 2 или 3 мячей за коэффициент 1.97. В итоге Серхио проиграл всю сумму, поскольку «Сити» обыграл итальянцев минимально – 1:0.

Агуэро имеет амбассадорский контракт с криптовалютным букмекером Stake. Стоит предположить, что фигурирующие в ставках суммы вряд ли принадлежат исключительно Серхио.

Агуэрол выступал за «Сити» с 2011 по 2021 год. В футболке «горожан» он провел 275 матчей, забив 184 гола.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Луганчанин
Катеначчо Интера....
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Gargantua
я тоже хочу такой контракт )
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