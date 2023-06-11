Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
Серхио рассчитывал увидеть 2 или 3 мяча в поединке
35-летний аргентинский экс-футболист Серхио Агуэро поставил 10 тысяч долларов на финал Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Интер».
Аргентинец сделал ставку тотал голов не более двух 2 или 3 мячей за коэффициент 1.97. В итоге Серхио проиграл всю сумму, поскольку «Сити» обыграл итальянцев минимально – 1:0.
Агуэро имеет амбассадорский контракт с криптовалютным букмекером Stake. Стоит предположить, что фигурирующие в ставках суммы вряд ли принадлежат исключительно Серхио.
Агуэрол выступал за «Сити» с 2011 по 2021 год. В футболке «горожан» он провел 275 матчей, забив 184 гола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о почти свершившейся отставке Йовичевича
Рашисты убили Дмитрия Бурду