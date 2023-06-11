Определены победительницы парного разряда на Ролан Гаррос 2023
Се Шувэй и Ван Сиюй выиграли титул на французском мейджоре
11 июня состоялся финальный матч в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023 среди женщин.
В поединке за титул сыграли тандемы Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Ван Сиюй (Китай) и Лейла Фернандес (Канада) / Тейлор Таунсенд (США). Игра завершилась поражением канадско-американского дуэта в трех сетах за 2 часа и 12 минут.
Ролан Гаррос 2023. Пары. Финал
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Ван Сиюй (Китай) – Лейла Фернандес (Канада) / Тейлор Таунсенд (США) – 1:6, 7:6 (7:5), 6:1
Се Шувэй и Ван Сиюй провели только второй турнир вместе. До Ролан Гаррос они сыграли на соревнованиях в Страсбурге, где выиграли всего 1 матч.
Для 37-летней Се Шувэй это пятый титул Grand Slam и второй на французском мейджоре. Для китаянки это первый трофей на таком уровне.
😀🏆😀#RolandGarros pic.twitter.com/r5jb5vTMQu— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2023
Victory is sweet 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/1y7bHRPdaU— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2023
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