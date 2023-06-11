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Ролан Гаррос
11 июня 2023, 16:29 |
814
0

Определены победительницы парного разряда на Ролан Гаррос 2023

Се Шувэй и Ван Сиюй выиграли титул на французском мейджоре

11 июня 2023, 16:29 |
814
0
Определены победительницы парного разряда на Ролан Гаррос 2023
Getty Images/Global Images Ukraine

11 июня состоялся финальный матч в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023 среди женщин.

В поединке за титул сыграли тандемы Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Ван Сиюй (Китай) и Лейла Фернандес (Канада) / Тейлор Таунсенд (США). Игра завершилась поражением канадско-американского дуэта в трех сетах за 2 часа и 12 минут.

Ролан Гаррос 2023. Пары. Финал

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Ван Сиюй (Китай) – Лейла Фернандес (Канада) / Тейлор Таунсенд (США) – 1:6, 7:6 (7:5), 6:1

Се Шувэй и Ван Сиюй провели только второй турнир вместе. До Ролан Гаррос они сыграли на соревнованиях в Страсбурге, где выиграли всего 1 матч.

Для 37-летней Се Шувэй это пятый титул Grand Slam и второй на французском мейджоре. Для китаянки это первый трофей на таком уровне.

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Се Шувэй Ван Сиюй Лейла Фернандес Тейлор Таунсенд Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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